Meclis Lokantası, Kent Lokantalarını bile kıskandıran fiyatlarıyla yeniden gündeme geldi. ‘Testo Taylan’ adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız isimli YouTuber, Meclis’te yemek yedi, menüyü ve fiyatları paylaştı.

Meclis’e ‘ziyaretçi’ olarak giren Danyıldız, bahçe lokantasında yediği yemeğin adisyonunu da yayınladı. Taylan ve iki arkadaşı 3 çorba içti, 1 ciğer şiş, 3 külbastı, 1 biftek, bir salata, 2 pide, 8 de vişneli tayfır tatlısı yedi. Toplam 2 bin 322 lira hesap ödedi. Üç kişi 8 tane vişneli tayfır yedi.

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Piyasa fiyatlarına göre TBMM’deki yemek fiyatları daha düşük kalıyor. Personel gideri, kira, su, elektrik gibi temel kalemler olmadsığı için yemekler de sadece maliyet yansıtılıyor. Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, yediği yemeğin videosunu ve fişini takipçileriyle paylaştı. 30 Ekim 1997 doğumlu olan ve Taylan Özgüç Danyıldız ‘Testo Taylan’ adını kullanıyor.

Vücut geliştirme, fitness ve powerlifting alanındaki videolarıyla internete adım atan Taylan, sokak röportajları, eski ünlülerle buluşmalar ve yüksek kalorili yemek denemeleriyle geniş takipçi kitlesi kazandı. YouTube ile Instagram platformlarında öne çıkan fenomen, daha önce de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün evine konuk olmuştu.