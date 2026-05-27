Bölgesel bazda gerçekleştirilen kapsamlı IQ ölçüm testlerinin sonuçlarına göre, Türkiye'nin zeka düzeyi en yüksek şehri 105.20 puanlık ortalamayla Eskişehir oldu. Büyükşehirlerin ve kıyı şeridindeki illerin ağırlıkta olduğu listenin ikinci sırasında başkent Ankara yer alırken, üçüncü sırayı ise İzmir aldı. Veriler, eğitim düzeyi, sosyoekonomik gelişmişlik ve kültürel altyapı gibi parametrelerin şehirlerin genel zeka skorları üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koydu.

ESKİŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Akademik başarı oranları ve kültürel faaliyetlerin yoğunluğuyla bilinen Eskişehir, elde ettiği 105.20 puanla Türkiye genelindeki 81 il arasında birinci sıraya yerleşti. Eskişehir'i yakından takip eden Ankara 104.91 puanla ikinci, Ege Bölgesi'nin en büyük merkezi olan İzmir ise 104.51 puanla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Nüfus yoğunluğu bakımından ülkenin en büyük metropolü olan İstanbul ile Çanakkale, 104.02'lik eşit puan seviyeleriyle listenin orta sıralarını paylaştı. Araştırma heyeti, ilk 10 içerisinde yer alan şehirlerin sanayi, turizm ve eğitim ağlarının kesişim noktalarında bulunmasının rastlantısal olmadığını bildirdi.

İŞTE EN YÜKSEK IQ SEVİYESİNE SAHİP 10 İL

Yapılan test ve analizler sonucunda elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en yüksek zeka ortalamasına sahip ilk 10 şehri ve güncel IQ skorları resmi raporlara şu şekilde:

10.Kırklareli – 103.38

9.Bursa – 103.47

8.Balıkesir – 103.59

7.Kocaeli – 103.85

6.İstanbul – 104.02

5.Çanakkale – 104.02

4.Muğla – 104.12

3.İzmir – 104.51

2.Ankara – 104.91

1.Eskişehir – 105.20