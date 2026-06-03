Haziran ayının başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe mayıs ayına ait satış verileri de netleşti. Açıklanan rakamlar, otomobil pazarında hem geçen yılın aynı dönemine hem de bir önceki aya kıyasla bir daralma yaşandığını ortaya koydu. Buna karşın tüketicilerin en fazla tercih ettiği marka ve modeller de belli oldu.

Türkiye'de her yıl yüz binlerce yeni araç trafiğe katılırken, tüketici tercihleri ekonomik koşullar, kampanyalar ve yeni model seçeneklerine bağlı olarak değişebiliyor. Mayıs ayı satış verilerine göre bazı modeller uygun fiyat avantajıyla öne çıkarken, bazıları ise sunduğu teknoloji ve konfor özellikleriyle dikkat çekti.

Mayıs ayının en çok tercih edilen 5 otomobili

1. Renault Clio

Benzinli Evolution Plus TCe EDC 115 HP

Başlangıç fiyatı: 1.830.000 TL

2. Renault Megane

Elektrikli Techno EV60 220 HP (2025)

Fiyatı: 2.273.000 TL

Benzinli Touch 1.3 TCe 140 HP

Fiyatı: 1.791.000 TL

3. Renault Duster

LPG'li Evolution Eco-G 120 HP

Fiyatı: 1.865.000 TL

Benzinli Evolution Turbo TCe EDC 145 HP

Fiyatı: 2.010.000 TL

4. Toyota Corolla

1.5 Vision Plus Multidrive S

Fiyatı: 1.892.000 TL

5. Volkswagen Taigo

1.0 TSI 95 PS Life Manuel

Fiyatı: 2.165.000 TL