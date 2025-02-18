L’Oréal Türkiye, Ipsos iş birliğiyle hazırladığı “Ayna Ayna Söyle Bize: Güzellik Pusulası Nedir Ülkemizde?” raporunu yayımladı. Araştırma, Türkiye’de güzellik anlayışı, tüketici tercihleri ve sektörün geleceğine dair önemli veriler sunuyor.

Rapora göre, 2024 yılında 158 milyar TL’ye ulaşan güzellik pazarının büyümeye devam etmesi bekleniyor. Türkiye, 2025 yılında Avrupa güzellik pazarının büyümesine yüzde 16 oranında katkı sağlayarak önemli bir rol üstlenecek. Önümüzdeki üç yıl içinde gençler (%45), erkekler (%30) ve ileri yaş tüketiciler (%20) pazardaki büyümenin itici gücü olacak.

KADINLAR GÜZELLİK HARCAMALARINDA ÖNCÜ

Araştırmaya göre, Türkiye’de kadınlar güzellik harcamalarının yüzde 83’ünü gerçekleştiriyor. Kadınların yüzde 60’ı güzel olmanın bakımlı olmaktan geçtiğine ve sağlıklı bir cildin temel unsur olduğuna inanıyor. Kadınların yüzde 70’i, en az 13 farklı makyaj ürününü tanıyor ve günlük rutinlerinde 6-7 ürün kullanıyor.

Türkiye’de güzellik pazarı cilt bakımı (%24), saç bakımı, makyaj, hijyen, parfüm ve saç boyası kategorileriyle şekilleniyor. Hızlı tüketim ürünleri pazarın yüzde 60’ını oluştururken, lüks tüketim yüzde 15, dermokozmetik yüzde 10 ve profesyonel ürünler yüzde 5 paya sahip.

ERKEKLER DE GÜZELLİK PAZARINA DAHİL OLUYOR

Araştırma, erkeklerin güzellik ürünlerine ilgisinin arttığını gösteriyor. Günümüzde her 10 erkekten 9’u en az bir güzellik ürünü kullanıyor. Erkek güzellik pazarı şu an yüzde 15 seviyesinde olsa da önümüzdeki üç yıl içinde büyümeye yüzde 30 katkı sağlaması bekleniyor. Erkeklerin en çok kullandığı ürünler arasında tıraş ürünleri, deodorant, parfüm ve saç şekillendiriciler yer alıyor.

GENÇ NESİL GÜZELLİK TRENDLERİNİ BELİRLİYOR

Z kuşağı, güzellik sektörünün en büyük dinamiklerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, Avrupa’nın en büyük Z jenerasyonu nüfusuna sahip ülkesi konumunda. Araştırma, makyaj kategorisinde satılan her 10 üründen 4’ünün Z kuşağı tarafından satın alındığını ortaya koyuyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ KADINLARIN EN BÜYÜK SORUNU

Her 10 kadından 8’i saç sorunlarıyla mücadele ederken, en yaygın problem saç dökülmesi olarak belirtiliyor. Kadınlar saç bakımında yenilikçi ürünlere yönelirken, özellikle şampuan öncesi etkinlik artırıcı ürünler, durulanmayan maskeler ve serumlar giderek daha fazla tercih ediliyor.

ONLİNE ALIŞVERİŞ VE LÜKS ÜRÜN KULLANIMI ARTIYOR

Güzellik ürünlerinin yüzde 40’ı e-ticaret üzerinden satın alınıyor. Her 10 kadından 7’si online kozmetik alışverişi öncesinde fiyat karşılaştırması yapıyor. Özel günlerde lüks güzellik ürünlerine olan talebin arttığı gözlemlenirken, dermokozmetik ve kişiselleştirilmiş güzellik rutinleri de yükselen trendler arasında yer alıyor.

KADINLARIN GÜNLÜK 70 DAKİKAYA VARAN GÜZELLİK RUTİNLERİ VAR

Araştırmaya göre, kadınlar günlük olarak 70 dakikaya varan sürede güzellik rutinlerine vakit ayırıyor. Sabahları ortalama 35 dakika süren bu süreç, akşamları ise 30 dakika kadar devam ediyor. Yıllık bazda bakıldığında, kadınların bir yılda ortalama 17 günlerini güzellik rutinlerine ayırdığı görülüyor.

L’Oréal Türkiye’nin çalışması, güzellik trendlerinin nasıl değiştiğini ve sektörün geleceğini şekillendiren dinamikleri ortaya koyarken, tüketicilerin beklentilerine dair kapsamlı bir yol haritası sunuyor.