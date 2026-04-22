Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma, yıllar sonra yeniden hareketlendi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında ilk aşamada 13 şüpheli gözaltına alınırken, olayın 'kayıp' davasından çıkarılarak 'cinayet' dosyası haline getirildiği öğrenildi.

Doku'nun öldürülmesine yönelik dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanırken, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de gözaltı işlemlerinin ardından dün gece 5 farklı suçlama ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İŞTE TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU SAVCI



Gülistan Doku vakasını yıllar sonra raftan indiren ve titiz bir çalışma ile faillere ulaşan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ise hem ailenin hem de kamuoyunun övgüsünü kazandı.





Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Gülistan Doku soruşturmasının yürütüldüğü Tunceli Adliyesi’ne geldi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile hakim, savcılar ve adliye personeli tarafından karşılandı. Adliye binasına geçen Tuncay’ın, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.