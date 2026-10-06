Tutuklu eski Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Durak isyan etti: 900 liraya tutuklama 2.2 milyara sorgu yok

Tutuklu eski Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, fon soruşturmasının sembol ismi AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yürütülen sürece tepki gösterdi. Durak, kendi hesabından çektiği 900 TL ile kardeşinin hesabına yatırdığı 53 bin TL’nin Adalar Belediyesi dosyasında soruşturma konusu yapıldığını belirterek, Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerinden elde ettiği 2.2 milyar TL’lik kazanç üzerinden karşılaştırma yaptı. Durak, kardeşinin kendi mesleki kazancı olan 53 bin TL’lik avukatlık ücretinin rüşvetle ilişkilendirilmeye çalışıldığını, kendi hesabından çektiği 900 TL’nin ise CHP’nin kurultay soruşturmasında menfaat karşılığı oy kullanılması iddiasıyla bağlantılandırıldığını aktardı.

Buna karşın Kaya çifti hakkında 2.2 milyar TL’lik kazanç iddialarına ilişkin sürecin farklı yürütüldüğünü söyleyen Durak, “İşte AK Parti’nin katran karası adaleti. Kara mizah düzeni. Bizim banka hesaplarımız MASAK ve savcılık tarafından didik didik edilip 900 TL’lerin peşine düşülürken, milyarlarca lira vatandaşın cebinden birilerinin cebine uçtu” dedi.

Adalar Belediyesi’nin 2026 yılı toplam bütçesinin yaklaşık 220 milyon TL olduğunu belirten Durak, Kaya çiftinin elde ettiği öne sürülen 2.2 milyar TL’yi belediyenin yaklaşık yedi yıllık bütçesi olduğunu kaydetti.

TEKİRDAĞ’DA KÖYLÜNÜN DEDEDEN KALMA ARAZİLERİNE GÖZ DİKTİLER

Ailesi de arsa peşinde

Sayan ailesinin, hissedarları düşük bedellerle anlaşmaya zorladığı kabul etmeyen hak sahibi köylüleri ise dava ettikleri öne sürüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon TL yatırıp yaklaşık 5 ay sonra 2.2 milyar TL ile çıktığının ortaya çıkmasının ardından Sayan ailesinin Tekirdağ’daki arazi trafiği de gündeme geldi. Ailenin çok sayıda köylüyle milyonlarca liralık araziler nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

DAVA AÇTILAR

Sayan ailesi özellikle Tekirdağ Köseilyas ve Yenice’de henüz imara açılmamış ancak şehrin yanı başında bulunan ve imara açılması halinde değeri katlanacak yüz milyonlarca liralık tarlaların küçük hisselerini satın aldığı, kalan payları ise ‘kelepir’ fiyattan toplayabilmek için köylülere dava açtığı ortaya çıktı. Ailenin, anne Hatice Sayan adına topladığı belirtildi.

Köseilyas’ta 42 bin 539 metrekarelik arazinin iki hissesini 2021’de satın alan Sayan ailesi, diğer hissedarlarla anlaşamayınca 2026’nın ocak ayında dört kardeşe izale-i şuyu davası açtı.

Arazinin değeri 160 milyon TL olarak hesaplandı. Ailenin benzer yöntemle başka araziler için de dava açtığı belirtilirken, Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın da aynı bölgede 17 bin 719 metrekarelik, değeri 70-80 milyon TL olduğu belirtilen bir tarlanın sahibi olduğu kaydedildi.

Aile üyelerinin gayrimenkulleri

ANNE HATİCE SAYAN:

- Tekirdağ Süleymanpaşa Köseilyas’ta 66.400 metrekare büyüklüğünde 5 farklı arazi (250 milyon TL ila 300 milyon TL arasında)

- İstanbul Büyükçekmece’de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir M tipi villa (150 ila 200 milyon TL arasında)

- Tekirdağ Yenice’de 171 bin m² büyüklüğünde iki tarla (80 ila 120 milyon TL arasında)

AĞABEY ÖMER FATİH SAYAN:

- Kadıköy Four Winds Park Residence’da lüks bir rezidans dairesi (50 ila 70 milyon TL)

- Pendik Omega Yeşiltepe Villaları’nda lüks bir villa (30 ila 40 milyon TL)

KARDEŞ NAZMİYE SÜMEYYE SAYAN:

- Büyükçekmece Türkoba’da havuzlu bir dubleks villa (40 ila 50 milyon TL arasında)

- Alibeyköy’de lüks bir site dairesi (25 ila 30 milyon TL arasında)

Emre: Türkiye yüzyılı, vatandaşı soymak

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturması hakkında dün açıklamalar yaptı ve adı geçen AKP’lilere değindi. Emre, “Operasyonlardan bahsettik. Alınan isimlerden biri de Ertan Aydın. AK Parti’de milletvekilliği yapmış bir isim, yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Bu kişi Türkiye Yüzyılı fikrinin mimarı. Türkiye Yüzyılı’ndan anladıklarının vatandaşı soymak kendi ceplerini doldurmak olduğunu da çok net biçimde görmüş oluyoruz” dedi.

TATİL İDDİASI

Emre, fon soruşturmasında adı gündeme gelen E-Data Teknoloji ortağı Osman Arıkan Nacar üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e seslendi. Nacar’ın fonlardan yaklaşık 20 milyar TL kazandığı ve yurt dışında bulunduğu yönündeki iddiaları hatırlatan Emre, Çelik’e “Siz bu kişiyle çok kısa bir süre önce Bodrum’da tatil yaptınız mı yapmadınız mı? Ankara’ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır?” diye sordu.

Kaya çifti kâr payını iade etti

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Kaya çifti, Özata Denizcilik hissesine 163 milyon 46 bin TL koyup, 2.2 milyar lira para kazanmıştı. Kanuna göre; elde edilen menfaatin iki katının ödenmesi gerekiyor.