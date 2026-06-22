Geçtiğimiz dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan’ın son görüntüsü, hayranlarını sevindirdi. Siroz teşhisi konulmasının ardından başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan’ın tedavi sürecini büyük ölçüde geride bıraktığı görüldü. Zorlu bir sağlık mücadelesinin ardından yeniden eski günlerine dönen oyuncunun, ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Karede, Özkan’ın oldukça sağlıklı, enerjik ve neşeli olduğu dikkat çekti. Başarılı operasyonun ardından hızla toparlanan oyuncunun, bir süredir devam eden iyileşme sürecini olumlu şekilde geçirdiği belirtiliyor. Sevenleri tarafından büyük ilgi gören fotoğraf, sanatçının sağlık durumuna ilişkin olumlu yorumları da beraberinde getirdi. Sağlığına kavuşan Ufuk Özkan’ın, önümüzdeki dönemde yeniden televizyon ve sinema projelerinde yer almasının beklendiği ifade ediliyor.

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