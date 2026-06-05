

Raporda, şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilip edilmediği tek tek yer aldı. 5 İSİMDE NEGATİF ÇIKTI Tabloya göre; Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya’nın kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların işte test sonuçları şöyle: - Onur Tuna - Özgür Deniz Cellat - Osman Haktan Canevi - Zehra Hanzade Gürkanlar - Fatma Uludan Gugu - Hakan Aydın - Mehmet Rahşan - Kübra İmren Siyahdemir - Feyza Civelek - Yaşar Özdaş

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