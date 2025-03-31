Galatasaray’ın Beşiktaş’a yenilmesinin ardından futbol veri sitesi Euro Club Index de Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonuna ilişkin tahminlerini güncelledi.
Galatasaray'ın yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6 olarak güncellendi.
Euro Club Index’e göre ilk 5 sıra şu şekilde:
1 -GALATASARAY: 91 PUAN
2- FENERBAHÇE: 88 PUAN
3- BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
4- SAMSUNSPOR: 62 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN