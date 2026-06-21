CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonların ardından muhalefetin kazandığı il ve ilçelerdeki belediye başkanlarını transfer etmeye başlayan AKP'nin yarın yeni isimleri açıklaması bekleniyor.

CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, AKP'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği İl Danışma Meclisi toplantısında 6 belediye başkanının AKP'ye geçeceği değerlendirilmekte.

LİSTEDE TARTIŞMALI İSİMLER DE VAR

Şubat ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmanın ardından CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da yarın AKP'ye katılacak ekipte yer alması beklenirken, 31 Mart 2024 seçimlerine İYİ Parti çatısı altında giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yarın partisinden istifa etmesi ve törende AKP'ye geçmek için hazır bulunması planlanıyor. Arı, 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek AKP'den istifasını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki 4 CHP'li belediyenin AKP'ye katılacağı öne sürülmüş, söz konusu iddiaları yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanlamıştı. Pazartesi günü yapılacak törende Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de CHP'den istifa ederek AKP'ye katılması beklenmekte.

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan’ın da aynı programda AKP'ye geçeceği yönünde görüşler bulunmakta.