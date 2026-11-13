Likliğe aykırı uygulamaları ile en çok eleştirilen bakan olan Yusuf Tekin, TBMM’de muhalefet milletvekilleri ile resmen dalga geçti, bir bakana yakışmayacak tavır takındı. Meclis’te MESEM’lerdeki çocuk ölümleri nedeniyle protesto edildi.

‘SANA HUZUR YOK’

Tahsin Ocaklı ile DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki ve Keziban Konukçu da elini sıkmayınca “Ne kadar üzgünüm, sabaha kadar uyuyamayacağım. Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm” dedi.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyon salonuna “Bize gelecek yoksa, sana huzur yok. Yusuf Tekin istifa” yazılı dövizle geldi ve “Bakan hemen istifa etmeli” dedi. Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da MESEM’lerde ölen çocukları hatırlattı.

Bakan Tekin ise Bakırlıoğlu’na “Şovu dışarıda yap” dedi ve Aşık Düçari’nin “İncinir” şiirini önerdi.

İTHAM EDİLDİK

Tekin, bütçe konuşmasında “Milli Mücadele ifadesini tercih ettiğimiz için Atatürk’ü okullarımızdan silmekle itham edildik” dedi. Okullardaki Ramazan etkinliklerine katılımın gönüllü olduğunu belirtti ve uygulamayı Anayasa ile savunup laikliğe aykırı olmadığını savundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca “Okullardan oluk oluk kan akıyor, siz masal anlatıyorsunuz” diyerek Tekin’e tepki gösterdi. AKP’li İsmail Güneş “Bu kadar saygısızlık olmaz” diye laf atınca Koca da “Kan akıyor, aferin mi diyelim?” karşılığını verdi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise Koca’ya “Susabilirsiniz mesela” dedi.

Koca da “Bizden siyasi nezaket mi bekliyorsunuz?” derken, Muş, “Sabote etmek hoşunuza mı gidiyor, dışarı çıkabilirsiniz” dedi. Bakan Tekin “Ben hanımefendinin konuşmasının masal olacağını tahmin etmiştim...” diyerek tartışmaya katıldı