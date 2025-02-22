Güzel ülkemizde artık “hukuksuzluk” hukuk sayılıyor ve iktidar “Türkiye bir hukuk devletidir” demeye devam ediyor.

Bir hukuk ülkesinde, o ülkenin en büyük iş insanlarından olan Patronlar Kulübü’nün iki başkanı, gecenin ilerlemiş saatlerinde, kollarına girmiş polislerin nezaretinde yaka-paça ifade vermeye götürülür mü?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a “Gelin ifade verin” denilse, gitmezler mi?

Polislerin, tehlikeli birer suçlu gibi kollarına sımsıkı yapıştıkları iki iş insanına yapılan bu muamele hiç yakışık almadı!

Onların, iktidarı kızdıran konuşmalarını bir kez daha okudum. Sadece eleştiri ve uyarılar vardı... Üstelik bu eleştiriler yıkıcı değil, yapıcıydı...

İktidar mensupları kızıp köpüreceklerine, keşke bu eleştirilerden faydalanma yoluna gitselerdi... Ülkemiz adına çok yararlı olurdu...

★★★

İş dünyasının iki saygın isminin, eleştirileri nedeniyle polislerin nezaretinde adliyeye götürülürken çekilen fotoğraflar ve videolar tüm dünyada yayınlandı ve Türkiye hakkında son derece olumsuz, itici bir hava yarattı.

Ülkemiz için bundan daha kötü propaganda olamaz!

Kendi kendimize tokat attık sanki!

Düşman sevindirdik!

Yurt dışına çıkması yasaklanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın şirketleri 6 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 6 üretim tesisi bulunan ve 3 yıldır sektörünün ihracat lideri olan Orhan Turan “Yılın girişimcisi” ödülünü aldı.

Yurt dışına çıkması yasaklanan ve adli kontrol şatıyla serbest bırakılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, QNB Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı... 427 şubesi ve 11 bin 949 çalışanı olan büyük bir kuruluşu yönetiyor.

★★★

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ülke dolaşıp, yabancı yatırımcıların kapılarını çalarak Türkiye’ye yatırım yapmalarını sağlamaya ve ülkeye döviz kazandırmaya çalışıyor.

Şimdi soru şu:

Gündüzler bitmiş gibi, gecenin ilerlemiş saatinde, iş dünyasının iki önemli isminin adliyeye götürülüşünün fotoğraf ve videolarını gören yabancı yatırımcılar ne düşünür acaba?

Parti genel başkanı... Milletvekili... İş dünyası patronları... Dizi film ajansı sahibi... Gazeteciler... İktidarı eleştirdiler diye apar topar gözaltına alındı, bazıları hapse atıldı!

Bunu gören yabancı yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yaparlar mı?

Düşünün bir kere... Geçen yıl ANKA Ajansı’na “Çiftçinin anası ağlıyor!” diye demeç veren Akhisarlı Sinan Çiftçi hakkında bile, aradan bir yıl geçtikten sonra dava açıldı.

Sesini yükseltenler, kendilerini adliyede buluyor!

“Yeni Türkiye” dedikleri bu işte!

Ey Hacıosmanoğlu! Büyük lokma ye, büyük konuşma!

Ünlü lâftır: Deveye “Boynun neden eğri?” diye sormuşlar. “Nerem doğru ki?” demiş.

Futbolumuz da o hesap...

Pazartesi akşamı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var.

“Büyük lokma ye, büyük konuşma” derler... Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu maça yabancı bir hakemi, Sloven Hakem Slavko Vincic’i getirtmeye karar verdi. Oysa bir süre önce aynen şöyle demişti:

“600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlâtlarıyız. Kendi evladımıza güvenemiyoruz. Kendi evlâdımızın arkasında iradeli bir şekilde, dağ gibi duramıyoruz. Gideceksiniz VAR hakemine 15-20 milyon lira vereceksiniz. Gideceksin, elin yabancısını getireceksin. 200 milyon liraya yakın maliyeti var. Ondan medet bekleyeceksin. Yabancı hakemin bu ülkede ne işi var ya? Bu, Türk halkına hakaret olur!”

Aynen böyle diyen Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şimdi bütün bu hamasi lâflarını yuttu, unuttu, Galatasaray’ın şiddetle itirazına rağmen yabancı hakem getirmeye karar verdi.

“Biz 600 yıl dünyayı yönettik. Yabancı bir hakemin bu ülkede ne işi var?” lâflarına ne oldu. Böylece, kendi ifadesiyle “Türk halkına hakaret etmiş olmuyor mu?”

GÜNÜN SÖZÜ

Her şeyi zamana bıraktık, zamanın kalmadığını bilmeden... (Özdemir Asaf)