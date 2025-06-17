Zeytinleri koruyan kanunu aşmak için iktidara geldiği günden bu yana teklif üstüne teklif veren AKP, her seferinde verilen mücadele nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ancak bu inadından vazgeçmeyen iktidar partisi 10’uncu teklifini 13 Haziran’da Meclis Başkanlığı’na sundu.

AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Denizli Milletvekili Şahin Tin imzasıyla verilen yasa değişikliği teklifi birçok AKP’li milletvekili tarafından da imzalandı.

DESTEK VERDİLER

Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak heyetiyle birlikte ziyaret ettiği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, illerinde faaliyet gösteren özel sektör madencilik firmalarının sorunlarını ve çözüm önerilerini sunmuştu.

Şahin Tin ise 2018’de Denizli Sanayi Odası’nda maden ve mermer sektörünün temsilcileriyle yeni maden kanunu taslağını görüşmüştü. Tin, TBMM’de Enerji Bakanlığı’nın bütçesi üzerine yaptığı konuşmalarda, yerli kömür üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamıştır.

AĞAÇLAR SÖKÜLECEK

Teklifin 11. maddesine göre, elektrik üretimine yönelik madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlarda yürütülmesinin önü açılıyor. Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmaması durumunda ise kamu yararı gerekçesiyle maden faaliyetine izin verilebilecek. Ayrıca, taşınmazı kamulaştırılan çiftçilere yeni oluşturulacak zeytinlik alanların “uygun bedelle” kiralanabileceği belirtiliyor.

Teklifte neler var?

ÇED ve ruhsat süreçleri kısalacak. n Maden alanlarına denk gelen ormanlar Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) ücretsiz devredilecek. n Süreci MAPEG yürütecek. n Acele kamulaştırma izni. n Muğla yöresindeki termik santrallere kömür sağlamak için zeytinlikler madenciliğe açılacak. n Enerji yatırımlarında orman tahsis izinleri kolaylaştırılacak. n Enerji Bakanlığı maden için imar planı yapıp, ruhsat verecek. n Kamulaştırma kararları “tapu” sayılacak. n EPDK’ye acele kamulaştırma yetkisi verilecek. n Yapı ruhsatı almadan yapılan enerji yatırımı devam edecek.