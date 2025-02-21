ABD, G7 ülkelerinin Rusya'yı “saldırgan” olarak tanımlamasına karşı çıktı. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal ederek başlattığı savaşın üçüncü yıl dönümde yapılacak resmi açıklama, ABD'nin itirazı sebebiyle engele takıldı.

Trump yönetimi, Rusya’nın saldırganlığını vurgulayan ifadelerin G7 bildirisinde yer almasını engelliyor. ABD’li diplomatlar, savaşın “Rus saldırganlığı” olarak değil, “Ukrayna çatışması” olarak tanımlanmasını istiyor.

Yetkililere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Pazartesi günü düzenlenecek sanal G7 zirvesine katılımı henüz kesinleşmedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de zirveye katılmayacağı açıklandı.

ASIL SEBEP, NADİR MADENLER

Bu gelişmeler, Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’yı savaşın sorumlusu olarak göstermesi, Zelenski’yi “halk tarafından seçilmemiş bir diktatör” olarak nitelemesi ve Rusya’nın G7’ye yeniden davet edilmesi gerektiğini söylemesinin ardından yaşandı.

ABD'nin bu tutumunun, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığı ve Zelenski'nin, ABD'ye Ukrayna'daki değerli madenlerin yarısını taahhüd eden anlaşmayı imzalamaması nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Trump yönetimi, Zelenski’ye yönelik eleştirilerini Perşembe günü daha da sertleştirerek Ukrayna’nın ABD Başkanı’na yönelik “kabul edilemez” açıklamalar yaptığını öne sürdü. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, "Ukrayna, ABD'nin cömertliği sayesinde hala varlığını sürdürüyor. Zelenski, teşekkür etmek yerine bizi eleştiriyor" derken ABD Ulusal Güvenlik Danışman Mike Waltz ise "Ukrayna duruma dikkatlice bakmalı ve ABD'nin nadir madenleri talep ettiği anlaşmayı imzalamalı" diye konuştu.

Kiev’deki yetkililere göre ise, Zelenskiy ile Trump’ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg arasında yapılan görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısı, ABD’nin talebi üzerine iptal edildi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği bu konuda yorum yapmazken, Zelenskiy görüşmenin “detaylı ve verimli” geçtiğini söyledi. Ukrayna lideri, savaşın gidişatını ve güvenlik garantilerini konuştuklarını belirtti.

“En hızlı ve en yapıcı şekilde sonuç almak için öneriler sunduk” diyen Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’nın savunmasına yönelik politikalarının ne yönde şekilleneceğine dair net bir açıklama beklediğini ifade etti.

ABD'NİN TASVİRLERİ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz yılki G7 bildirisi, Rusya’nın saldırganlığını beş kez vurgulamış ve “Rusya’nın savaşını derhal durdurması ve Ukrayna’dan tamamen çekilmesi” çağrısında bulunmuştu. Ancak bu yıl, ABD yönetimi bu ifadelerin yumuşatılmasını istiyor.

Trump, Rusya’nın taleplerine daha açık bir tutum sergileyerek Moskova ile ilişkileri hızla normalleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Salı günü Suudi Arabistan’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından yayınlanan açıklamada da benzer bir dil kullanıldı ve “Ukrayna’daki çatışma” ifadesi tercih edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna için yeni bir yardım paketine Kongre’de destek olmadığını belirtti ve savaşın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji milyarderi ve Trump’ın baş danışmanlarından Elon Musk, Zelenski’ye yönelik eleştirilerini yineleyerek Ukrayna’da seçim yapılması gerektiğini savundu.

Musk, “Gerçekte, Zelenski Ukrayna halkı tarafından nefret ediliyor. Bu yüzden seçim düzenlemeyi reddediyor” diyerek Trump’ın Zelenski’nin onay oranının yüzde 4 olduğunu iddia eden açıklamasını destekledi. Ancak bu hafta yayımlanan bir anket, Ukrayna liderinin kamuoyundaki desteğinin yüzde 57 olduğunu gösterdi.

UKRAYNA'NIN KARA GÜN DOSTU, MACRON

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Trump ile Washington’da bir araya geleceğini ve kendisine Putin karşısında “zayıf” görünmemesi gerektiğini söyleyeceğini duyurdu.

Macron, “eğer Putin karşısında zayıf duruyorsanız, Çin’e karşı nasıl güven verici olabilirsiniz?” sorusunu sordu. Macron, Avrupa’nın Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma hamlelerine nasıl yanıt vermesi gerektiğini ele almak için Avrupalı liderlerle görüşmeler yaptığını belirtti.

Zelenski’nin “meşru bir şekilde seçildiğini” vurgulayan Macron, savaş devam ederken Ukrayna’da bir seçim düzenlemenin “imkansız” olduğunu söyledi.

Meloni’nin G7 toplantısına katılmama kararının ise Trump ve Zelenski arasındaki gerilim nedeniyle İtalya’nın nasıl bir politika izlemesi gerektiğine dair çekincelerini yansıttığı belirtiliyor.