Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), iklim krizinin bölgede yol açabileceği insani ve ekonomik felaketlerin boyutuna dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna çarpıcı uyarılarda bulundu.

Nijerya’nın başkenti Abuja’da düzenlenen Batı Afrika Bölgesel Karbon Piyasası Platformu Çalıştayı’nda konuşan ECOWAS Ekonomik İşler ve Tarım Komiseri Kalilou Sylla, bölgenin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dünyadaki en kırılgan coğrafyalardan biri olduğunu belirtti.

Sylla, yapılan projeksiyonlara göre bölgedeki sıcaklıkların 2050 yılına kadar 1,5 ila 3 derece arasında artmasının beklendiğini ve bu çevresel bozulmanın 32 milyon insanı ülke içinde yerinden edilme riskiyle karşı karşıya bırakacağını ifade etti.

294 MİLYON DOLARLIK FİNANSA İHTİYAÇLARI VAR

Giderek ağırlaşan iklim koşullarının sadece çevresel bir kriz olmadığını, aynı zamanda derin sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuracağını vurgulayan Sylla, üye ülkelerin belirlediği iklim hedeflerini hayata geçirebilmesi için yaklaşık 294 milyar dolarlık devasa bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Bölge ülkelerinin iklim hedeflerini her geçen gün yükseltmesinin maliyetleri daha da artırdığına işaret eden ECOWAS yetkilileri, mevcut tablonun Batı Afrika ülkeleri arasında çok daha güçlü bir bölgesel iş birliğini ve ortak hareket etme zorunluluğunu doğurduğunu dile getirdi.

ARAZİLER KULLANILAMIYOR

Bu finansman açığını kapatmak için bölgenin sahip olduğu doğal potansiyele dikkat çekilen toplantıda, Batı Afrika’nın uluslararası karbon piyasalarındaki yetersiz payına vurgu yapıldı.

Bölgede 350 milyon hektarı aşkın tarım arazisi, geniş ormanlar, mangrov ekosistemleri ve yeniden kazanılabilecek araziler bulunmasına rağmen; düzenleyici mevzuat boşlukları, teknik kapasite yetersizliği ve sertifikasyon sorunları nedeniyle küresel pazardan faydalanılamadığı belirtildi.

ECOWAS, yatırımcılar açısından şeffaf ve güvenilir bir bölgesel karbon piyasası çerçevesi oluşturarak küresel iklim finansmanına erişimi artırmayı hedefliyor.