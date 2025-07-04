Kan donduran cinayet 2022 yılında Ankara'da gerçekleşti. Solist Onur Şener, Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı bir eğlence mekanında kendisine yönetilen istek parçayı çalmayınca olanlar oldu. İstek parça çalınmayınca mekan karıştı. Onur Şener çıkan kavgada boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.

Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her 2 sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GİRDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen beraat hükmünü de bozarak, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı. Tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

VERİLEN CEZALAR BOZULDU

Davanın temyize götürülmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan verilen hapis cezası kararları ise bozuldu. Yapılan yeniden yargılamada Sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp üzüntülü olduklarını belirtti.

'ÜZGÜN OLDUĞUMU DİLE GETİRDİM'

Sanık Ali Gündüz olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Yaşanan arbedede yere düştüm, omzum kırıldı. Ben yere düştüğümde Onur Şener hayattaydı; bu, mahkeme kararıyla da tespit edilmiştir. Ben yerdeyken olay gerçekleşiyor. Şener'in başına vurulunca dağılan bardağı gördüm. O sapın İlker'in elinde kaldığını gördüm. Eşimi korumak için bir arbedeye maruz kaldım. Sonrasını bilmiyorum. Bana takdir indirimi uygulanmadı. Ben tüm samimiyetimle üzgün olduğumu her seferinde dile getirdim, yine dile getiriyorum. Olayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

'AYIRMAK İSTİYORDUM'

Sanık Semih Soyalp ise olayın başından beri ifadesini değiştirmediğini belirterek, "Yargıtay kararında bir husus eksik kalmış. Olayda maktule vurmadığımı söylediğim halde bu göz ardı edilmiş. Adli tıp raporunda da böyle bir husus söz konusu değildir. Olay ani gelişti, ayırma kastıyla hareket ettim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Gündüz'ü, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Semih Soyalp hakkında ise takdiri indirim uygulanarak, 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün ceza, 7 yıl 9 ay 22 güne indirildi. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.