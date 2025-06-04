

İşten ayrılan bir çalışanın en önemli belgelerinden biri, çalışma belgesidir. Pratikte "bonservis" olarak da bilinen bu belge, işçinin önceki işyerinde ne tür bir iş yaptığı, işyerindeki kıdemi ve işten ayrılma sebebini gösteren önemli bilgiler içerir.

Yeni iş arayan bir çalışanın, eski işyerindeki tecrübesini kanıtlaması açısından büyük önem taşıyan bu belge, işçilerin haklarını koruyan bir araçtır.

İş Kanunu’na göre, işverenin işten ayrılan işçisine çalışma belgesi düzenlemesi zorunludur ve bu belge resim veya harçtan muaf tutulmuştur. Ancak belgenin verilmemesi veya yanlış bilgilerle verilmesi durumunda, ciddi yaptırımlar devreye girmektedir.

*Çalışma Belgesinin Verilmemesi ve Gerçek Dışı Bilgilerle Düzenlenmesi Durumunda Yaptırımlar

Çalışma belgesinin verilmemesi ya da belgedeki bilgilerin gerçek dışı olması halinde, işverenlere para cezası uygulanabilir.

SGK uzmanı Karakaş, böyle bir durumun işçiye ve yeni işverene zarar verebileceğini belirtiyor. İlgili yasalar gereği, belgenin doğru şekilde verilmemesi durumunda, işçi ve yeni işveren, eski işverenden tazminat talep edebilir.

Ayrıca, çalışma belgesinin verilmemesi ya da yanlış bilgilerle düzenlenmesi durumunda 2.017 TL’lik idari para cezası uygulanması söz konusudur.

İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ VE ÖNEMLİ DETAYLAR

İşten ayrılan işçilere imzalatılan ibraname uygulaması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak İsa Karakaş, işverenden alınan ibranamenin her zaman geçerli olmadığını belirtiyor.

İş Kanunu’nda ibraname düzenlenmesiyle ilgili herhangi bir zorunluluk bulunmamakta ve ibranamenin geçerli olabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir.

Borçlar Kanunu’na göre, işçinin alacağına ilişkin ibranamenin yazılı olması, alacak miktarının açıkça belirtilmesi ve ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan ibraname veya ödeme belgeleri, geçerli sayılmayacaktır.

Sonuç olarak, işverenlerin, işten ayrılan işçilere çalışma belgesi düzenleme ve bu belgenin doğru şekilde düzenlenmesi konusunda sorumlulukları büyük. Ayrıca, ibraname uygulamalarının da yasal çerçevede dikkatlice yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde, işverenler ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir.