Mercedes-Benz, 2034 yılına kadar sürecek olan zorunlu işten çıkarma yasağına rağmen, "Next Level Performance" adlı tasarruf programı kapsamında devasa bir personel operasyonuna imza attı.

Şirketin maliyetleri düşürme stratejisi çerçevesinde sunduğu cazip mali paketler, Nisan 2025 ile Mart 2026 arasındaki bir yıllık süreçte yaklaşık 5 bin 500 çalışanın gönüllü olarak istifa etmesini sağladı.

Özellikle üretim dışı birimlerdeki 40 bin personeli hedefleyen bu hamlede, bazı çalışanlara ödenen tazminat tutarlarının 500 bin Euro sınırını aştığı belirtiliyor.

5 MİLYAR EURO'LUK TASARRUF PLANI

Artı49'da yer alan habere göre, Alman otomotiv devinin bu stratejik geri çekilmesi, 2027 yılına kadar tamamlanması planlanan 5 milyar Euro’luk kalıcı tasarruf hedefinin en kritik aşamasını oluşturuyor.

Şirket, sadece personel giderlerini kısarak yıllık bazda yaklaşık 1 milyar Euro tasarruf elde etmeyi öngörüyor. Yüksek tazminatlarla kadrolarını seyreltmeyi başaran Mercedes-Benz, üretim maliyetlerini optimize etmek adına operasyonlarının bir kısmını yurt dışına kaydırırken, iç yapısında daha verimli ve düşük maliyetli bir çalışma modeli inşa etmeyi amaçlıyor.