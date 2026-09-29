Emeklilik için gerekli prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayarak yaş şartını bekleyen sigortalıların kıdem tazminatı alma süreci belirli prosedürlere tabidir.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre, yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren çalışanlar, kendi iradeleriyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Bu hakkın kullanılması için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) şartların sağlandığını gösteren resmi yazının alınması gerekiyor.

Çalışanların henüz işten ayrılmadan önce SGK’ya başvurarak ilgili belgeyi temin etmeleri önem taşıyor. Önce istifa edip sonrasında belge almaya çalışmak, tazminat hakkının kaybına yol açabiliyor.

SGK düzenlemelerinde de yaş dışındaki emeklilik şartlarının tamamlanması, resmi bir işten ayrılış nedeni olarak kabul ediliyor.

ÇALIŞMA DEVAM EDERKEN TAZMİNAT ÖDENMİYOR

SGK yazısına dayanarak tazminat alabilmek için iş sözleşmesinin fiilen sona erdirilmesi gerekiyor.

Mevzuat gereği, istihdam ilişkisi sürerken yalnızca SGK yazısına istinaden kıdem tazminatı ödemesi yapılamıyor. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için de hizmet akdine tabi çalışanların işten ayrılması ve kuruma yazılı başvuruda bulunması şartı aranıyor.

Çalışanın, iş sözleşmesini feshederken sunacağı dilekçede SGK’dan aldığı belgeye açıkça atıfta bulunması ve tazminat talebini yazılı olarak iletmesi gerekiyor.

UYUŞMAZLIK DURUMUNDA NOTER KANALI VE HUKUKİ YOL

İş feshinin belgelenmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla bildirimin yapılış şekli önem taşıyor. Fesih işleminin ispatlanabilirliğini sağlamak isteyen çalışanlar, SGK yazısıyla birlikte iş akdi feshini noter aracılığıyla işverene tebliğ edebiliyor. Bu yöntem, ayrılma gerekçesinin ve tazminat talebinin resmi kayıt altına alınmasını sağlıyor.

İşverenin geçerli SGK yazısına rağmen ödeme yapmaması durumunda, çalışanın alacağını hukuki yollarla talep etme hakkı bulunuyor.

ADIM ADIM TAZMİNAT BAŞVURU SÜRECİ

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların izlemesi gereken prosedür sıralaması şu şekildedir:

Sigortalılık statüsü ve ilk işe giriş tarihine göre yaş dışındaki emeklilik koşullarının teyit edilmesi

SGK’dan kıdem tazminatına esas belgenin alınması

Alınan resmi yazının işverene sunulması

İş akdinin bu gerekçe gösterilerek feshedilmesi

Kıdem tazminatı ödemesinin talep edilmesi