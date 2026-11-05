Küresel teknoloji sektöründe yapay zekâ yarışının getirdiği devasa maliyetler, şirketlerin çalışan politikalarında radikal adımlar atmasına neden oluyor. Microsoft'un geçtiğimiz günlerde 60 bin çalışanına sunduğu gönüllü ayrılık paketinin ardından bir hamle de arama motoru devi Google'dan geldi.

Yalnızca üçüncü çeyrekte 51,4 milyar dolarlık devasa bir yatırım harcamasına imza atan ve artan maliyet baskısıyla hisseleri Wall Street'te dalgalanan Alphabet, çalışanlarına cazip bir çıkış kapısı araladı.

12 AYLIK MAAŞA KADAR TOPLU ÖDEME İMKANI

Daha önce ABD ve İngiltere'deki operasyonlarında benzer adımlar atan Google; Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İsviçre'yi de kapsayacak şekilde programı genişlettiğini duyurdu.

Şirket sözcüsü, haziran ayında devreye alınan kıdem tazminatlı ayrılık paketlerinin öncelikli operasyonlara kaynak aktarımı amacıyla genişletildiğini doğruladı.

Paket kapsamında şartları karşılayan personele tek seferde 12 aylık maaşa kadar varan toplu ödeme imkânı sunulması, şirket koridorlarında ve insan kaynakları departmanlarında yoğun bir hareketliliğe yol açtı.

Yöneticilerin şirketin yeni temposuna ayak uyduramayanlar için bir fırsat olarak nitelediği uygulama, çalışanlar arasında geçmişteki zorunlu işten çıkarma dalgalarının habercisi olarak da yorumlanıyor.