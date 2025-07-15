İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görev yaparken işten çıkarılan işçiler Egemenlik Evi önünde başlattıkları eylemlerini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi önüne taşıdı.
Belediye Meclisi toplantısı öncesinde salonu önünde bir araya gelen işçiler, sloganlar atmalarının ardından içeri girmek için meclisin kapılarına dayandılar.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Bunun üzerine işçilerle polis arasında arbede çıktı. Polis, eylemci işçilere biber gazıyla müdahale etti.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı girişlerde işçilerin eylemi devam ediyor.