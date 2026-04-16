Mardin'in Derik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet olayı daha yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarılan bir şirket personelinin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye gelerek başhekimlik makamının önünde tartışma çıkardı.
BAŞHEKİM VE SEKRETERİ DARBEDİLDİ
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şahıslar güvenlik görevlilerini aşarak odaya zorla girdi. Çıkan arbedede Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Aziz Zilan ve sekreteri Zeynep Oktay darbedildi. İhbar üzerine hastaneye gelen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli baba ve oğlunu gözaltına aldı.
"ARAYA GİREN SEKRETERİMİZE YUMRUK GELDİ"
Saldırının ardından emniyette ifade veren Başhekim Aziz Zilan, işten çıkarmayla bir ilgisi olmadığını belirtmesine rağmen saldırganların hedefi olduğunu kaydetti. Şüphelilerden şikayetçi olan Zilan, ifadesinde şunları söyledi:
"Odamın kapısından sesler duydum. Kapıyı açtığımda güvenlik görevlisi, şahısları içeri girmemeleri için tutmaya çalışıyordu. O sırada odaya zorla girdiler. T.E. küfür ederek, 'Sen nasıl Kenan'ı işten çıkartıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Benim işten çıkartmayla alakam yok dediğim sırada bana yumruk attı. Arada sekreterimiz Zeynep Hanım olduğu için yumruk ona geldi. Bu sırada 'Sana Derik'i dar edeceğim' diyerek tehditlerde bulunuyordu. Kendisine personelin şirket elemanı olduğunu, verilen işleri yapmadığı için hakkında soruşturma açıldığını ve şirketin onu işten çıkardığını söyledim."
"YUMRUK SOL KOLUMA GELDİ"
Başhekime atılan yumruğa maruz kalan sekreter Zeynep Oktay ise ifadesinde yaşadığı korkuyu dile getirdi. Oktay, "T.E. güvenliklerin elinden kurtularak Aziz Bey’e yumruk salladığı anda ben araya girdim ve yumruk benim sol koluma geldi. Olayın şokuyla kötüleştim. Başhekim hocamıza vurmak isterken beni darbeden şahıslardan şikayetçiyim" dedi.