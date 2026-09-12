Fransa'da bir otomobil bayisi, işten çıkarma belgesinde tek bir yetkisiz imza nedeniyle altı yıldır süren hukuk mücadelesini kaybederek eski çalışanına 242 bin 595 euro (yaklaşık 13 milyon 650 bin TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Fransız Rivierası'nda yer alan ünlü bir otomobil bayisinde 1998 yılından bu yana satış müdürü olarak görev yapan bir çalışan, 22 Temmuz 2020 tarihinde "ciddi görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla işten çıkarıldı.

Şirket, bu gerekçeyle çalışanı ihbar süresinden ve kıdem tazminatından mahrum bırakmayı hedefledi. Ancak işten çıkarılan yöneticinin konuyu yargıya taşıması üzerine başlayan altı yıllık süreç, belgedeki beklenmedik bir hatayı ortaya çıkardı.

EVRAKI İMZALAYANIN YETKİSİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemenin işten çıkarma belgesi incelemesiyle, evrakı imzalayan kişinin işveren şirketle hiçbir yasal bağı, iş ilişkisi veya temsil yetkisi bulunmayan harici bir kişi olduğu anlaşıldı.

Sürecin taşındığı Fransa Yargıtayı, bildirimi imzalayan kişinin yetkisizliği nedeniyle işten çıkarma prosedürünü baştan itibaren geçersiz saydı. Hakimler, iddia edilen görevi kötüye kullanma suçlamasının içeriğini dahi incelemeye gerek görmedi.

Fransız yasaları gereği imza eksikliği nedeniyle işten çıkarmanın "gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığına" hükmedildi. Şirketin insan kaynakları süreçlerindeki tek bir idari ihmali, firmaya 242 bin euroyu aşan ağır bir mali fatura çıkardı.