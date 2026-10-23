Küresel otomotiv pazarında yaşanan maliyet artışları ve rekabet baskısı, dev üreticileri tasarruf tedbirleri almaya zorluyor. Son olarak İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo Cars, finansal dengelerini korumak ve giderleri azaltmak amacıyla dünya çapındaki operasyonlarında 2 bin 500 kişilik istihdam azaltımına gidileceğini resmi olarak duyurdu.

İŞTEN ÇIKARMALAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iş gücü azaltımının kademeli ve farklı yöntemlerle uygulanacağı belirtildi. Süreç şu adımlarla yönetilecek:

Danışmanlık sözleşmelerinin sonlandırılması,

Doğal personel ayrılmaları (emeklilik, istifa vb.),

Hedefli gönüllü işten ayrılma programları.

EN BÜYÜK DARBE İSVEÇ MERKEZİNE

Planlanan kısıntılardan en fazla etkilenen bölge markanın ana vatanı olacak. İsveç’teki operasyonlarda yaklaşık 2 bin pozisyonun doğrudan risk altında olduğu bildirildi. Volvo Cars’ın İsveç dışındaki Belçika, ABD ve Çin fabrikalarının yanı sıra Slovakya’da yapımı devam eden yeni tesisinin bu süreçten nasıl etkileneceği ise merak konusu.

OTOMOTİV DEVLERİNDE İŞTEN ÇIKARMA FURYASI

Sektör genelinde yaşanan bu kriz sadece Volvo ile sınırlı değil. Kısa süre önce Alman otomotiv devi BMW de benzer maliyet azaltma adımları atmış ve gönüllü ayrılık programı kapsamında bazı çalışanlarına 650 bin euronun üzerinde rekor kıdem tazminatları teklif etmişti.

Otomotiv dünyasındaki bu iş gücü daralmasının önümüzdeki dönemde diğer üreticilere sıçrayıp sıçramayacağı yakından takip ediliyor.