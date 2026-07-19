Oyun dünyası, Bethesda ve Xbox cephesinden gelen devasa oyun duyurularıyla heyecanlanırken, oyun geliştiricilerini temsil eden sendikadan çarpıcı bir iddia geldi. Sendika, art arda açıklanan yeni Fallout projelerinin, şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği kitlesel işten çıkarmalara yönelik tepkileri dindirmek amacıyla yapılmış bir "dikkat dağıtma hamlesi" olduğunu öne sürdü.

"İşten Çıkarmaları Unutturma Çabası"

Bethesda ve diğer çeşitli stüdyolardaki çalışanları temsil eden United Videogame Workers-CWA sendikası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Xbox yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sendika yetkilileri, yüzlerce çalışanın işine son verilmesinin hemen ardından alışılmışın dışında geniş bir "yol haritası" sunulmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Açıklamada oyunculara da seslenilerek, yeni duyuruların yarattığı heyecan rüzgarına kapılıp işini kaybeden geliştiricilerin yaşadığı mağduriyetin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Heyecan Yaratan Ancak Şüphe Çeken Duyurular

Xbox ve Bethesda cephesinin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaştığı ve sendikanın tepkisini çeken o yoğun proje listesinde şu oyunlar yer alıyor:

Fallout 5: Ön hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Fallout 3 ve Fallout: New Vegas: Yenilenmiş (remaster) sürümlerinin geliştirildiği açıklandı.

Yeni Fallout Projesi: Obsidian Entertainment tarafından geliştirildiği duyuruldu.

Diğer Güncellemeler: The Elder Scrolls 6'nın geliştirilme süreci ve Starfield'ın uzun vadeli destek planlarına dair bilgiler paylaşıldı.

"Bu Kadar Az Çalışanla, Bu Kadar Proje Nasıl Yapılacak?"

Sendikanın en büyük itiraz noktalarından biri de üretim kapasitesi. Yüzlerce deneyimli geliştiricisini işten çıkaran stüdyoların, duyurulan bu devasa projelerin tamamını eş zamanlı ve sağlıklı bir biçimde yürütmesinin "gerçekçi görünmediği" savunuluyor.

İddiaları desteklemek için geçmişteki belirsiz projelere de atıfta bulunuldu. Örneğin, Ninja Theory'nin Senua projesinin geçmişte büyük bir Xbox etkinliğinde gösterilmesine rağmen tam anlamıyla üretim onayı veya bütçe almadığı yönündeki iddialar hatırlatılarak, şirketin bazı projeleri olduğundan daha "somut" gösterme eğiliminde olduğu ifade edildi.

Microsoft Cephesi Sessizliğini Koruyor

Eleştirilerin odağındaki Microsoft ve Bethesda, sendikanın bu iddialarına henüz resmi bir yanıt vermiş değil.

Şu an için Fallout projelerinin iptal edileceğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmasa da; bu projelerin hangi ekipler tarafından yapılacağı, ne kadarlık bir bütçeyle geliştirileceği ve üretim takvimlerinin nasıl işleyeceği belirsizliğini koruyor. Sendikanın bu çıkışı, oyun sektöründeki büyük duyuruların, arka planda yaşanan çalışan hakları ihlalleri ve işten çıkarmalardan bağımsız okunamayacağı tartışmasını yeniden alevlendirmiş durumda.