Ankara 73. İş Mahkemesi, yapılan başvuruyu dava olarak kabul ederek CHP Genel Merkezi'ne iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması için süre verdi. Davanın ilk duruşmasının eylül ayında yapılmasına karar verildi.

Dava dilekçesinde, Yeğin'in CHP bünyesinde sosyal medya uzmanı ve medya prodüksiyoncusu olarak görev yaptığı belirtilirken, iş sözleşmesinin sona erdirilme gerekçesi olarak "Genel Başkan Özgür Özel'in ekibinde yer aldığı" ifadesine yer verildiği aktarıldı.

İHBAR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

Başvuruda, iş akdinin bildirimsiz şekilde feshedildiği ileri sürülerek ihbar tazminatı ile kötü niyet tazminatı talebinde bulunuldu.

Dilekçede ayrıca, Yeğin'in 4 Haziran tarihinde CHP Genel Merkezi'nde çalıştığının turnike kayıtlarıyla sabit olduğu, buna rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'na işten çıkış tarihinin 31 Mayıs olarak bildirildiği iddia edildi.

Bu nedenle söz konusu dört günlük çalışma süresine ilişkin ücret alacağının da dava kapsamında talep edildiği belirtildi.

Mahkeme, başvurunun usul yönünden kabul edilmesinin ardından yargılama sürecini başlatırken, dosyanın eylül ayında görülecek duruşmada ele alınmasına karar verdi.