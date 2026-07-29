Şişli ilçesine bağlı Gülbahar Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında şüpheli bir ölüm olayı meydana geldi. İşten eve dönen Çiğdem Kaya, 24 yaşındaki kardeşi Umut Kaya'yı evin salonunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Umut Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CEP TELEFONUNDA NOT BULUNDU

Olay yerinde polis ekiplerine bilgi veren abla Çiğdem Kaya'nın, kardeşinin yaklaşık 2 ay önce nişanlısı Sema Ö.'den ayrıldığını ve bu süreçten olumsuz etkilendiğini söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde Umut Kaya’ya ait cep telefonunda bir not bulundu. El konulan cep telefonu detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktorun Kaya’nın ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından, adrese Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla Umut Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.