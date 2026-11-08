İstanbul'da iş çıkışı evine dönen Şenel Çıtak'a çarpıp kaçan kamyonet sürücüsü, polisin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çıtak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 4 Kasım Çarşamba günü saat 18.10 sıralarında Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Çıtak, inşaat çalışması nedeniyle kaldırımın yaya geçişine kapatılması üzerine yolun karşısına geçmek zorunda kaldı. Bu sırada bir kamyonet Çıtak'a çarptı, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinden geçen bir ambulans Çıtak'ı en yakın hastaneye götürdü. Vücudunda ağır kemik kırıkları ve iç kanama olduğu öğrenilen Çıtak, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BABASINI ARADI, TELEFONU HASTANE GÜVENLİĞİ AÇTI

Ömer Faruk Çıtak, babası eve gelmeyince telefonla aradığını, ancak telefonu hastanenin güvenlik görevlisinin açtığını anlattı. Babasının şakalaşmayı sevdiğini, bu nedenle ilk anda söylenenlerin şaka olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hastaneye gittiklerinde doktorların babasının bilincinin kapalı olduğunu, beyin kanaması geçirdiğini ve çok kan kaybettiğini söylediğini aktaran Çıtak, 4-5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını kaydetti. Daha sonra hastaneden gelen telefonlarla babasının kalbinin durduğunu ve yaşamını yitirdiğini öğrendiklerini söyledi.

Sürücünün yardım çağırması gerektiğini dile getiren Çıtak, "Orada inip baksa neye çarptığının farkına varsa, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arasa, anında müdahale edilse belki de şu an babamı kaybetmiş olmazdım. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

KALDIRIMIN İNŞAAT NEDENİYLE KAPALI OLDUĞU İDDİASI

Şenel Çıtak'ın yeğeni İsa Çıtak, inşaatın önüne yığılan demirler nedeniyle amcasının kaldırımdan yürüyemediğini öne sürdü. Kamyonetin çarpmanın ardından 15 metre ileride durduğunu söyleyen İsa Çıtak, "Sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Çarptığına inip bakmıyor, sonra çekip gidiyor" diye konuştu.

İş arkadaşı Halit Zinetbaş ise sürücünün çarpmanın ardından araçtan indiğini, yaralıya baktıktan sonra yeniden araca binerek uzaklaştığını iddia etti. Zinetbaş, kaldırımın inşaat nedeniyle kullanılamadığını ve olay yerinde dubalarla güvenlik önleminin ancak kazadan sonra alındığını öne sürdü. Aile de önlemlerin kazanın ardından alındığını savundu.

YENİ AYAZAĞA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Şenel Çıtak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Çıtak, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.