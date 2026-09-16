Bir otomobil bayisinde ticari direktör olarak çalışan Thomas, 2020 yılında “ağır kusur” gerekçesiyle işten çıkarıldı. Yaklaşık 6 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından fesih mektubunu imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunun kanıtlanamaması davanın sonucunu değiştirdi.

FESİH MEKTUBUNDAKİ TEK DETAY DAVAYI DEĞİŞTİRDİ

1998 yılından beri şirkette çalışan Thomas, sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri ve ekip taleplerine yanıt vermeme gibi gerekçelerle 24 Haziran 2020’de görevden uzaklaştırıldı. 22 Temmuz’da ise işine son verildi. Ancak fesih mektubunun altında bulunan “pour ordre”, yani “vekaleten” ifadesi dava sürecinde öne çıktı. Belgeyi imzalayan kişinin Thomas’ın çalıştığı şirketin değil, grubun bordro işlemlerini yürüten başka bir firmanın insan kaynakları sorumlusu olduğu belirlendi.

MAHKEME NEDEN İŞTEN ÇIKARMAYI GEÇERSİZ SAYDI?

Şirket, fesih belgesini imzalayan kişinin işveren adına karar alma yetkisine sahip olduğunu mahkemede kanıtlayamadı. İlk derece iş mahkemesinden sonuç alamayan Thomas, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Üst mahkeme, belgeyi imzalayan kişi ile işveren arasında gerekli yasal yetki bağının kurulamadığına hükmetti. Bu nedenle fesih işlemi usulen geçersiz kabul edildi.

‘AĞIR KUSUR’ İDDİALARI İNCELENMEDİ

İmza yetkisindeki sorun nedeniyle mahkeme, şirket tarafından Thomas’a yöneltilen “ağır kusur” iddialarının içeriğini değerlendirmeye gerek görmedi. İşten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığına karar verilerek çalışanın tazminat ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesine hükmedildi.

242 BİN 595 EURO TAZMİNAT ALACAK

6 yıl süren yargılama sürecinin ardından karar 1 Nisan 2026 tarihinde onandı. Thomas için 130 bin euro maddi tazminat, 60 bin 600 euro kıdem ve işten çıkarılma tazminatı, 27 bin 270 euro ihbar süresi ödemesi ve 10 bin euro kötü çalışma koşulları tazminatı belirlendi. Görevden uzaklaştırıldığı döneme ilişkin maaş ve izin alacaklarıyla birlikte şirketin ödeyeceği toplam tutar 242 bin 595 euroya ulaştı.