Yunanistan'da park yerlerini sandalye, saksı, koni veya zincir gibi eşyalarla kişisel olarak ayıranlara ağır para cezaları geliyor. Kamuya açık yolların izinsiz şekilde kapatılmasına yönelik yeni düzenlemeyle, bazı ihlallerde ceza 1.500 euroya kadar çıkabilecek.

Yunanistan, kamuya açık alanlarda izinsiz park yeri ayırma uygulamalarına karşı daha sıkı önlemler almaya hazırlanıyor. Özellikle dar sokaklarda, park yerlerinin sandalye, saksı veya çeşitli bariyerlerle başkalarının kullanımına kapatılması ülkenin yeni trafik düzenlemeleri kapsamında cezalandırılacak.

Avusturya merkezli haber portalı Tips.at'ın aktardığına göre, yeni Yunan trafik kanunu kamuya açık yolların ve park alanlarının kişisel amaçlarla işgal edilmesine karşı ağır yaptırımlar öngörüyor. Bir evin veya işletmenin önündeki alanın, yalnızca o mülke ait olduğu gerekçesiyle kişisel olarak kullanılabileceği düşüncesi yasal açıdan geçerli kabul edilmiyor.

Park yerini sandalye veya koniyle ayırana 350 euro ceza

Kamuya açık yolları veya park alanlarını herhangi bir engelle kapatanlara 350 euro para cezası uygulanabilecek. Bu kapsamda park yeri ayırmak amacıyla koni, zincir, sandalye veya benzeri nesnelerin kullanılması da yasaklanıyor.

Yetkililer, bir kişinin evinin ya da iş yerinin önündeki alanın, kamuya açık olduğu sürece kişisel olarak rezerve edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Alanın kişinin kendi mülkünün hemen önünde bulunması da bu kuralı değiştirmiyor.

Sahte trafik işaretlerine 1.500 euroya kadar ceza

Gerçek trafik işaretlerini taklit eden veya sürücüleri yanıltabilecek resmi olmayan işaret ve bariyerlerin kullanılması ise daha ağır yaptırımlara tabi.

Tips.at'ın aktardığı bilgilere göre, gerçeğe benzeyen sahte trafik işaretleri yerleştirenlere 1.500 euroya kadar para cezası verilebiliyor. Özellikle ciddi ihlallerde cezai sorumluluk da gündeme gelebiliyor.

Düzenlemeyle trafik akışının ve yol işaretlerinin yalnızca yetkili makamlar tarafından belirlenmesi ve kamuya açık alanların kişisel olarak işgal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Almanya'da da kamuya açık park yerleri rezerve edilemiyor

Benzer uygulamalar Almanya'da da bulunuyor. Kamuya açık park yerlerini sandalye, kutu veya başka nesneler kullanarak kişisel olarak ayırmak yasak.

Almanya'daki Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin (StVO) 32. maddesi, trafiği tehlikeye atabilecek veya engelleyebilecek nesnelerin yola yerleştirilmesini ya da bırakılmasını yasaklıyor. Bu tür engellerin kaldırılması gerekiyor.

Alman trafik mevzuatı kapsamında, park yerini bir nesneyle işgal ederek diğer yol kullanıcılarının kullanımını engelleyen kişiler de yaptırımla karşılaşabiliyor. Bu durumda uygulanacak ceza, oluşturulan engelin niteliğine ve trafik akışının ne ölçüde etkilendiğine göre değişebiliyor.

"Bußgeldkatalog.net" portalında yer alan bilgilere göre, park yerini nesnelerle işgal ederek diğer yol kullanıcılarını engelleyen yayalar için 10 euro tutarında uyarı cezası söz konusu olabiliyor. Ancak olayın niteliğine göre farklı yaptırımlar uygulanması mümkün.