KRİTERE UYU ŞEKİLDE PROFİL OLUŞTURULUYOR

Gayrimenkul sektöründe uygulanmaya başlanan yeni sistemde; müşterinin bütçe, bölge ve oda sayısı gibi kriterlerine göre profil oluşturuluyor. Emlakçı bu profile uygun evleri araştırıp ilan sahipleriyle görüşerek randevuları organize ediyor. Bir aya kadar sürebilen bu hizmet için müşteriden başlangıçta ücret alınıyor.

Konut kiralandığında veya satın alındığında, başta ödenen bu tutar aracılık komisyonundan düşülüyor. Ancak süre sonunda evin bulunamaması, müşterinin sunulan evleri beğenmemesi, başka bir yerde karar kılması ya da aramaktan vazgeçmesi durumunda para iadesi anlaşmazlığı yaşanıyor. Emlakçılar harcanan zaman, yakıt ve personel giderlerini gerekçe gösterirken; vatandaşlar ise ev sahibi veya kiracı olmadan ödedikleri paranın karşılığını sorguluyor.

"NET SINIR: 'YER GÖSTERME HİZMETİ KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR BEDEL TALEP EDİLEMEZ'"

Peki, bu uygulama için uzmanlar ne diyor? Tüketici Hukuku Uzmanı Avukat Ali Kaya'nın, son dönemde artan şikayetler üzerine emlakçıların talep ettiği peşin bedellerin hukuki hiçbir dayanağı olmadığını vurguladığı belirtilirken Kaya'nın, haklarını arayan vatandaşlara şu uyarıyı yaptığı aktarıldı: "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 19’uncu maddesi net bir sınır çizer: ‘Yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez.’ Ancak sahada bazı işletmelerin bu yasağı delmek için ‘danışmanlık ücreti’, ‘randevu bedeli’ veya ‘ciddiyet kaporası’ gibi isimler ortaya çıkardığını görüyoruz. Tüketiciler, bir kiralama veya satış işlemi resmiyete dökülmeden kesinlikle ödeme yapmamalıdır. Eğer böyle bir dayatmayla karşılaşıp para ödemişlerse ve evi tutmaktan vazgeçmişlerse, emlakçı bu paraya el koyamaz. Bu uygulama açıkça mevzuata aykırıdır"

"BU UYGULAMA MANTIK OLARAK ANLAŞILABİLİR ANCAK KANUNEN YASAK"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'nın ise yaptığı açıklamada "Bu uygulama mantık olarak anlaşılabilir ancak kanunen yasak. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre, satış işlemlerinde alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2, kiralamalarda ise bir aylık kira bedeli artı KDV oranında hizmet bedeli alınabiliyor. Bunun dışında özel danışmanlık hizmetleri de verilebilir. Dünyada bunun örnekleri var. Emlak ofislerinin giderleri ve ilan portallerine ödediği ücretler oldukça yüksek. Bu nedenle söz konusu modelin ortaya çıkması anlaşılabilir ve yaygınlaşması da mümkün. Biz taşınmaz gösterme ücretini suistimale açık olduğu için yasakladık. Özel danışmanlık hizmetiyle taşınmaz gösterme ücretinin birbirinden ayrılması ve sistemin somut kurallara oturtulması gerekiyor" dediği kaydedildi.