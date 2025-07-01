Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı.

İngiltere'den dönen Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun ılıcalı'nın özel uçağı, Jhon Duran'dan hemen sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, Jhon Duran transferi hakkında konuştu.

Bir gazetecinin “Fenerbahçe’nin Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?” sorusuna Acun Ilıcalı "Yırttım ben bu işlerden" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla"