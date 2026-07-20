İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi lideri olarak atanan Andy Burnham’a görevi devretmeden önce Başbakan olarak yaptığı son konuşmada “görevim bitti” dedi.

Başbakanlık konutu önünde yaptığı kısa konuşmada, görevinden ayrılan lider, Kral Charle'a istifasını resmen sunmak üzere Buckingham Sarayı’na gitmeden önce “gülümseyerek” ayrıldığını söyledi.

Aylar önce "10 yıl iktidarda kalmayı hedeflediğini" söyleyen Starmer, görevde geçirdiği iki yılı değerlendirerek partisine seslendi ve “başardığımız her şeyden gurur duyuyorum" dedi.

Başbakan, hükümetinin Jeffrey Epstein ve savunma harcaması skandalıyla sarsılması, rekor düzeyde düşen popülerlik oranları ve bu yılın başlarında yapılan ulusal ve yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

STARMER'IN VEDA KONUŞMASI

Pazartesi günü Başbakanlık konutu 10 Numara’nın önünde konuşan Starmer, “İstifamı sunmak ve Başbakanlık dönemimi sonlandırmak üzere Majesteleri Kral’ı ziyaret etmek üzereyim. Görevim bitti" diye sözlerine başladı.

Starmer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Altı buçuk yıl içinde, partimizi 2019’daki tarihi yenilgiden çıkardım, ülkeye karşı sorumlu bir şekilde hareket edebilecek hale getirdim ve 2024’te genel seçimlerde ezici bir zafer kazandım.

“O günden bu yana, Başbakan olarak sizlere ve bu büyük ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu ve İngiltere’nin artık iki yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha adil bir ülke olduğuna eminim.”

Görevinden ayrılan Başbakan, kendi başarıları olarak gördüğü hususları sıralayarak, İşçi Partisi’nin iktidarda olduğu iki yılın ardından ekonominin “daha güçlü” hale geldiğini belirtti.

“Kamu hizmetlerimiz iyileşiyor; bekleme sürelerinde son 17 yılın en büyük düşüşü yaşandı. Her gün daha fazla çocuk yoksulluktan kurtarılıyor."

“Göç önemli ölçüde azaldı. Savunma ve güvenliğimiz çok daha sağlam bir temele oturdu ve uluslararası itibarımız büyük ölçüde arttı.”

İSTİFAYA GİDEN YOL

Starmer’ın istifasından önce, güvenlik yetkililerinin uyarılarına ve pedofil Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine rağmen Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin skandal yaşandı.

Bu durumu Starmer hükümetinin İngiliz savunma bütçesini geçirememesi ve takiben savunma bakanının istifası takip etti.

Başbakan'ın istifasını ise Mayıs ayında yaşanan bir dizi seçim yenilgisi hızlandırdı.

Burnham, Starmer’ın yerine geçecek tek aday olarak öne çıktı ve Cuma günü rakipsiz bir şekilde İşçi Partisi lideri olarak göreve başladı. Pazartesi günü ilerleyen saatlerde başbakan olarak atanacak.