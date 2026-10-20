Türkiye'yi sarsan ve 500 bini aşkın yatırımcının parasını kurtarmaya çalıştığı büyük fon skandalında sıcak bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü sürpriz bir kararla istifasını sundu. Ancak bu kritik ayrılığın ardındaki asıl dikkat çeken detay, sağlık sorunları nedeniyle koltuğunu bırakan Sütcü'nün, tıpkı eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gibi kurumdan maaş ve ödeme almaya devam edecek olması oldu.

5 AY GÖREVDE KALDI, İKİ YIL MAAŞ ALABİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararıyla 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanlığı görevine getirilen Mahmut Sütcü, bu koltukta yalnızca 5 ay kalabildi. Kasım 2024'ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan ve ardından başkanlığa yükselen Sütcü'nün dönemi kısa sürse de, yasal hakları çerçevesinde eski görevinden doğan maaşını tahsil etmeyi sürdürecek.

YENİ İŞ BULANA KADAR MAAŞI YATMAYA DEVAM EDECEK

Sütcü'nün istifasının ardından gündeme gelen "çalışmadan maaş alma" durumunun yasal dayanağı da netleşti. İlgili kanunun "Kurul Başkan ve üyelerinin görevden ayrılması" başlıklı 132. Maddesine göre, Kurul başkan ve üyeleri herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar almakta oldukları her türlü ödemeyi Kurul tarafından almaya devam ediyor. Bu hüküm doğrultusunda Sütcü, yeni bir işe girene kadar iki yılı geçmemek şartıyla SPK'dan maaş ve tüm ödemelerini düzenli olarak almaya devam edecek.

AKILLARA HAFİZE GAYE ERKAN GELDİ

Mahmut Sütcü'nün istifa etmesine rağmen maaş hakkının baki kalması, yakın geçmişteki benzer bir uygulamayı akıllara getirdi. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da görevden ayrılmasının ardından yasal hakları çerçevesinde maaş almaya devam etmişti. Yüzbinlerce kişinin parasını alamadığı fon krizi henüz çözüme kavuşmamışken, istifa eden SPK Başkanı'nın çalışmadığı halde bu ödemelerden yararlanacak olması ekonomi kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.