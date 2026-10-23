Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 15 Ekim 2026’da görevinden istifa eden Çakmak’ın, bugün yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Çakmak, daha önce İstanbul’da yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermiş ve hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. GEÇEN HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ Taha Çakmak, geçen hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük görevlerinden istifa etmişti. Türkiye Sigorta AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.