Teknoloji devi Google, milyarlarca dolarlık yapay zeka yarışının faturasını çalışanlarına kesmeye başladı. Şirketin çatı kuruluşu Alphabet, devasa yatırımların gölgesinde personel politikasını sil baştan dizayn ederken, beş kritik ülkeyi sarsan gizli ayrılık planı resmen gün yüzüne çıktı. ABD ve İngiltere’den sonra operasyonu Avrupa ve Asya’ya sıçratan Google, personeline "Kendi isteğinle ayrıl, tazminatını al" teklifi götürdü. Ancak kulislerde konuşulan geçmiş detaylar, bu hamlenin büyük bir işten çıkarma fırtınasının habercisi olduğunu fısıldıyor.

5 ÜLKEDE AYRILIK PAKETİ MASAYA KONDU

Google cephesinden yapılan resmi açıklamayla doğrulanarak teknoloji dünyasını şoke eden program; Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İsviçre’yi kapsıyor. Şirket sözcüsünün programı farklı ülkelere taşıyarak daha kapsamlı hale getirdiklerini teyit ettiği gönüllü ayrılık paketinin kaç kişi tarafından kabul edildiği sır gibi saklanıyor. Fakat sızan detaylar, firmanın klasik kadrolarını eritip tüm gücünü tek bir hedefe odakladığını net biçimde ortaya koyuyor.

TÜM BİRİMLERDE TENKİSAT YAPILACAK

Alphabet yönetiminin üzerindeki en büyük mali baskı, baş döndürücü hızla büyüyen yapay zeka harcamalarından kaynaklanıyor. Bütçeyi dengelemeye çalışan dev şirket, yapay zekanın beyni sayılan DeepMind ve altyapıyı yöneten Cloud ekiplerine dokunmazken, diğer tüm birimlerde adeta tenkisat provası yapıyor. Kısacası Google, geleneksel pozisyonları sessizce tasfiye ederek açılan devasa kaynakları doğrudan yapay zeka savaşına yönlendiriyor.

İŞTEN AYRILANLARA 12 MAAŞ VERİLECEK

Uygulamanın en çarpıcı detayları ise İsviçre’nin Zürih kentindeki dev mühendislik merkezinden sızdı. Ortaya çıkan şartlara göre ayrılık teklifini kabul eden personele şirkette geçirdiği her yıla karşılık bir aylık maaş veriliyor ve toplam tazminat tutarı tavan sınır olarak 12 maaşla sınırlandırılıyor.