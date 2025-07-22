ABD tarafında, sular durulmuyor. ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell arasında faiz politikası tartışmaları her geçen gün alevleniyor.

Trump 6 ay içinde Powell'ı 23 kez eleştirip, hakaretlerde bulundu. Powell Trump'ın hiç bir sözüne kulak asmadı politikasına devam ederek, Fed'in bağımsızlığını sürdürdü. Ancak son günlerde Powell üzerindeki baskılar daha da arttı. Sosyal medya hesapları üzerinden Fed Başkanı Powell'ın istifa ettiğine yönelik iddialar yayıldı.

Peki Powell istifa etti mi? Çıkan iddialara yönelik Powell açıklamada bulundu. İşte Powell'ın açıklaması:

“İstifa etmiyorum. Ayrıca, sahte mektup yayınlayan her gerzekayı da dava ediyorum.”

İSTİFA SÖYLENTİLERİ PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

Fed Başkanı Powell'ın istifa ettiğine yönelik iddialar piyasaları karıştırdı. Dolar endeksi sert düşerken, altın fiyatları yeniden fırladı. Kripto paralar ise iddiaları olumlu karşıladı. Lider kripto para birimi Bitcoin 120 bin dolara kadar yükseldi.

Dolar endeksi istifa iddialarının ardından sert düşüşler yaşadı. Dolar endeksi 97,39 puana kadar sert geri çekilme yaşadı.

ONS ALTIN REKORA YAKLAŞTI

İstifa iddiaları altın fiyatlarını fırlattı. Hafta başından bu yana sert yükselen altın fiyatları, Powell'ın istifa ettiğine yönelik iddialarla yükseldi. Ons altın 3 bin 433 dolara kadar yükselerek rekor seviyesine yaklaştı.

BİTCOİN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Powell'ın istifa ettiğine dair iddialar kripto piyasalarına olumlu yansıdı. Lider kripto para birimi Bitcoin akşam seansında 118 bin dolar civarında bulunurken, iddiaların ardından 120 bin dolara kadar yükseldi.