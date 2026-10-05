Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifasını iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir." ifadelerine yer verildi. BU SEZON 7 PUAN TOPLADI Gençlerbirliği, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında görevinden ayrılan ancak daha sonra yeniden takıma dönen 58 yaşındaki Diyadin, bu sezon çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 1.44 puan ortalaması elde etti. Gençlerbirliği, milli aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da lider Amedspor'u konuk edecek.

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