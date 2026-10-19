SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları sebebiyle istifa etmesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik sebebiyle görevden ayrılma haberleri, fon krizi nedeniyle zaten hassas olan piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Borsa İstanbul güne 11.745 puandan başladıktan sonra gelen haberlerin ardından sert düşüş yaşadı.

İstifa haberleri ile 11 bin 396 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 2'yi aştı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

En çok düşen hisseler arasında, Aselsan, Tüpraş, BİM ve THY yer aldı. Akbank, Garanti, YKB, TAV ve Sabancı Holding ise endeksi pozitif etki eden paylar arasında yer aldı.

FITCH UYARMISTI

Fitch yayımladığı son raporunda 2 kritik esoge işaret etmişti. Fitch'in Türk finansal kiralama ve faktoring sektörlerine uyarısının da etkisiyle finansal kiralama sektöründe kayıp yüzde 7,1. Girişim sermayesi endeksi yüzde 5,3 ve konaklama sektörü endeksi yüzde 5,1 ekside. Teknoloji endeksi de yüzde 4,8 geriledi.