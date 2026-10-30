İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de merdivenlerden inerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği anlar çok konuşulmuştu.

İSTİFA EDİP YENİ PARTİ'YE GEÇECEK İDDİASI

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Kabul etmiyorum" notunu düşmüştü.

Usta'nın bu paylaşımından kısa süre sonra bazı gazeteciler ve sosyal medya hesapları Usta'nın İYİ Parti'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceğini iddia etti.

"BİR YOL HARİTASI TANZİM EDER"

Bugün bir basın açıklaması yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bilinsin ki ben siyasi mücadelemi, ülkülerim ve inançlarım üzerine yaparım ama beşeri münasebetlerimi almış olduğum aile terbiyesi üzerinden yürütürüm. Dünkü sahne bugün de yaşansa davranışım asla değişmeyecek. Benim insani, vicdani, ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir" diye konuşmuştu.

Dervişoğlu, İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımının hatırlatılması üzerine ise, "Ben tweeti attıktan sonra kendisini aradım. Telefonu kapalıydı. Henüz bana da bir dönüş yok. Diler ve umarım ki burada anlattıklarımı dinler. Kendi söylediklerini kendi tevil edebilecek bir yol haritası tanzim eder" demişti.

"EMEK VERDİM, RİSK ALDIM, PARTİMDEYİM"

X hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "O kola giriş, fiziki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Ben bu tercihe itiraz ediyorum. Ben partimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Emek verdim. Risk aldım. Doğru bildiğim yolda bundan sonra da yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Usta'nın açıklamasının tamam şöyle:

"Sözümün tevile ihtiyacı yok. Bugüne kadar, İYİ Parti olarak hem içtimai hem iktisadi konularda hem de son olarak Çerçeve Yasa sürecinde, her platformda, her kademede canla başla mücadele verdik. Bu mücadelemiz bundan sonra da sürecek. Anıtkabir’de defalarca törene katılmış birisi olarak söylüyorum. Orada birisini görmek isterseniz görür, görmek istemezseniz görmezsiniz. Birisiyle yürümek isterseniz yürür, istemezseniz yürümezsiniz. Tören boyunca birisinin sürekli yanında olmak çok özel gayret gerektirir. Hele hele merdivenlerden inerken hiçbir düzen olmaz. O kola giriş, fiziki bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Ben bu tercihe itiraz ediyorum. Şu çok iyi bilinsin ki bizler görevimizi kapalı kapıların ardında ikbal hesaplarından almayız, biz görevimizi büyük Atatürk’ün gençliğe hitabesinden alırız. Birinci vazifemizin gereği olarak Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Siyasetin sorumluluğu herkes için geçerlidir. Davranışlarımızın yerindeliğini milletimizin verdiği tepkiyle değerlendirmek en güzel yoldur. Ben partimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Emek verdim. Risk aldım. Doğru bildiğim yolda bundan sonra da yürüyeceğim. Milletimize verdiğimiz sözden bir milim dahi sapmadan, inandığımız yolda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."