Tutuklanan ve istifa eden Manavgat Belediye Meclis üyeleri yerine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca bildirilen yedek üyelere yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) soruldu. YSK, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca, yapılan bildirimin kanuna uygun olduğundan geri alınamayacağına karar verdi. YSK ayrıca, istifa eden üyelerin yerine yedek üyelerin beklenmeksizin bildirileceğine hükmetti.

Manavgat Belediyesi’nde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 6 meclis üyesi istifa etti. CHP’li üyelerin yerine, CHP’li yedek üyelerin isimleri bildirildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da tutuklu bulunması nedeniyle Belediye Başkan Vekilliği seçimi 14 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

YSK, Belediye Meclis üyelerini istifasının ardından yürütülen süreçte yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Belediye Başkanlığı, Manavgat Belediye Meclis üyelerinin istifa etmeleri nedeniyle İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan, üyelerin yerlerine göreve getirilecek belediye meclis üyesi yedek üyelerinin bildirilmesini talep etti.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca istifa eden belediye meclis üyelerinin yerine getirilecek belediye meclisi yedek üye isimleri bildirildi.

Ancak bazı belediye meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'nun isim bildirmemesi yönünde itiraz etti.

YSK'DAN GÖRÜŞ İSTENDİ

Bunun üzerine, Yüksek Seçim Kurulu’ndan, "Manavgat Belediye Başkanlığına gönderilen belediye meclisi yedek üyelerini bildiren müzekkerelerin iptal edilip edilmeyeceği” hususunda görüş istendi.

YSK, Belediye Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrası ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca yapılan bildirimin kanuna uygun olduğundan geri alınamayacağına karar verdi.

Kısa karar, Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderildi.

Belediye Meclis üyelikleriyle ilgili tartışmalar ayrıca CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından Kurul başkanlığına taşındı.

Belediye meclis üyelerinin istifa etmesi üzerine Manavgat Belediye Başkanlığınca, İlçe Seçim Kurulu'ndan istifa eden belediye meclis üyeleri yerine yedek üye isimlerinin bildirilmesinin talep edildiği, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca istifa eden belediye meclis asıl üyelerinin idari yönden istifalarının geçerli olup olmadığı konusunda resen araştırma yapılacağı ve araştırma sonucuna göre karar verileceğinin bildirildiğini aktaran Yakupoğlu, YSK’ya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resen araştırma yapma yetkisinin bulunup bulunmadığını sordu.

YSK bu başvuruda da 5393 sayılı Kanunun 29, 2972 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre, ilçe seçim kurul başkanlığının, istifa eden üyelerin yerine yedek üyelerin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9/A maddesi uyarınca belediye meclisinin bilgisine sunulması beklenmeksizin bildirilmesi gerektiğine karar verdi.

“Boşalan üyelik hangi siyasi partiye ait ise yedek üye de aynı siyasi partiden olur”

Belediye Kanunu’nun, "Meclis üyeliğinin sona ermesi" başlıklı 29. maddesi "Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer” düzenlemesini içeriyor.

2972 sayılı Kanun’un 28. maddesi ise şöyle:

"İl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yetkili seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasi partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de aynı ilçe ve siyasi partiden olur."