İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda Devlet Bahçeli ile birlikte ‘kara kaplı’ bir defteri inceledikleri fotoğraflara yer verdi ve paylaşımına, “Allah başımızdan eksik etmesin inşallah…” notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

27 Mart’ta yaptığı sosyal medya paylaşımında “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerini kullanan Yönter, daha sonra görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İddiaların hedefinde Eyyup Yıldız olduğu ileri sürülmüştü.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter’in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Küskünlük yoktur. Farklı partilerde görünen olaylara benzer bir yapı değildir. Kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümü sonucudur. Akademik kariyerinde başarılar dilerim. Yakın zamanda da değerli bir kardeşimiz genel başkanlığı üstlenecek. MHP'de kırılma, intikam gibi kavramlar bize çok yabancı” ifadelerini kullandı.