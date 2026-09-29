A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'ya 4-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adama sorulan istifa sorusu basın toplantısında sinirleri gerdi. Bir gazeteci; "150 Milyon euro değeri olan Bosna Hersek, bu İtalya'yı yendi ve Dünya Kupası'na katıldı. Biz, Dünya Kupası'nda da iyi değildik ve bu turnuvada da iyi değiliz! İtalya'da Belçika sonrası 8 oyuncu değişti ama rahat kazandı. 8 senedir Türkiye'de yaşıyor ve Türkçe de biliyor... Bursa'da 40 bin kişi istifa diye bağırdı. Hacıosmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve stadı terk etti, kendisi istifa etmeyi düşünüyor mu?" sorusunu sordu.

'ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

Soruya devam ederken, Milli Takım personeli araya girerek gazeteciyi uyardı. Sinirlerin gerildiği soru sonrası Montella, "Hayır! Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa gerektiğinde, futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ VE KEREM'İN HEYKELİNİ DİKERİM'

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıkan Montella, "Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım." dedi.

'ALTAY'IN TEPKİ GÖRMESİ BENİ ÜZDÜ'

Montela ayrıca ıslıklanan Altay Bayındır için, "Islıklanmaya bir şey diyemem ama Altay Bayındır'ın tepki görmesi beni derinden üzdü! Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapar. Destek gerekirken, ıslıklanmak ne kadar doğru bilemiyorum." diye konuştu.