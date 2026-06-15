CHP'den istifa etme düşüncesinin olmadığını belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Benim kendi açımdan istifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok. İstifa etmemiz demek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmamız demek. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız. İnsanlar bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir. Bu, kendi başına karar verilecek bir şey değil. Onun için son noktaya ulaşmış bir süreç gerekir. Ben her şeyden önce Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve onunla beraber hareket eden insanların bu konudaki tavrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu an için partiden ayrılmıyor, biliyorsunuz. Böyle bir düşüncesi yok.

Siyasi süreçte aslında herkes şunu istiyor, parti içerisinde bu konu çözülsün, Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir kurultay süreci olsun. O kurultay süreci sonunda delegelerin ya da Özgür Özel, 'üyelerle de yapılabilir' dedi. Belki böyle bir sürecin sonunda parti tabanının belirlediği kimse, onun liderliğinde ve o yönetimle Cumhuriyet Halk Partisi birliğini ve bütünlüğünü bozmadan devam etsin. Bu değerli bir görüştür. Böyle bir süreç devam ederken, bu konuda sonuç oluşmamışken partiden istifa etmenin bir anlamı yok. Siyasi ideoloji etrafında oluşmuş bir örgütüz. Burada herhangi birimizin bireysel olarak bir karar verme şeyi yok."



GÖREVDEN ALINMA İDDİALARI

Görevden alınacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tugay, şöyle konuştu:

"Görevden alınma konusu bana şu anda çok abartılmış bir durum gibi geliyor ve benim bu yönde bir beklentim ve hazırlığım yok. Bu konu birileri tarafından dillendirilmeye çalışılıyor. Bunlar genellikle iyi niyetli insanlar değiller. İzmir’de benim belediye başkanlığımı başından beri sindirememiş ya da bu görevden alınmam durumunda mutlu olacak bazı insanların bu konuyu büyütmeye çalıştığını görüyorum. Ama gerçekte bunun için bir neden görmüyorum. Kurultayla ilgili bağlantılandırılmış bir dava var. O davada benim de adımın olduğunun farkındayım ama dava sürecinde bu konuda bir şey dile getirmiş bir kurultay delegesi var, onun ifadesine bakınca, bunun tamamen ‘Ben böyle bir şey duydum’ şeklinde bir ifade olduğunu, hiçbir somut delile dayanmadığını görebilirsiniz. Onun dışında hiç kimse yok zaten benimle ilgili bir şey söyleyen. Ben her türlü yemin edebilirim, ispatı yapabilirim. Kurultay sürecinde benim etik dışı, ahlak dışı en ufak bir hareketim olmadı. Ben o tür işlerin insanı değilim. Benim bilgim dahilinde de herhangi bir şey olmadı. Bilmediğim bir şey varsa bilmiyorum ama benim kesinlikle bilgim dahilinde olan ya da kendi yaşadığım kurultayda herhangi bir usulsüzlük olmadı. Neticede ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve politik durum hepimizin beklemediği şeylere neden olabilir. Aman ben böyle bir şey beklemiyorum. Diğer taraftan, ‘Benden sonra falanca kişi devam etsin’ şeklinde bir telaffuzda kesinlikle bulunmadım. Bu benden kaynaklanan bir şey değil. Bu tür şeyleri dile getirenlerin de iyi niyetli insanlar olduğunu düşünmüyorum."

YENİ PARTİ İDDİLARI

Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Tugay, böyle bir hazırlıktan haberdar olmadığını belirtti. Tugay, "Önemli olan şu anda partimizin bütün örgütünün, bütün bileşenlerinin ve Genel Başkanımızın çizeceği yol. Ben Özgür Özel’le yakın zamanda tekrar görüştüm. Bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Yakın zamanda böyle bir gündem olsaydı, bilgi verirlerdi diye düşünüyorum. Yakın bir zamanda bir parti kurma çabasının olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir uzlaşma olacağı ve bir çözüm noktasına gidileceği yönünde hala herkesin beklentisi var. Özgür Özel’in de böyle bir beklentisi var. Daha bugün biliyorsunuz kurultayla ilgili dilekçeler veriliyor. Ben de kurultay delegesi olarak kurultay istediğime dair başvuruda bulunanlardanım" dedi.

9 MİLLETVEKİLİNİN İHRACI

Tugay, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, 9 CHP'li milletvekilini tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Tugay, "Ben o sürecin hangi mantıkla, hangi gerekçelerle yürüdüğünü gerçekten bilmiyorum. Benim dileğim, partimizin bir kişi bile kaybetmeden, birliğini ve bütünlüğünü koruyarak, halkımızın güvenini de kaybetmeden bu süreci sürdürmesidir" ifadelerini kullandı.