Ataşehir’de, YENİ Parti ve CHP’nin oturuma katılmayıp aday göstermediği başkanvekilliğine AKP adayı Serdar Orhan geldi. 31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 56,38 oy alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel, belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 22 Nisan’da tutuklanmıştı.

OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

30 Nisan’da yapılan başkanvekilliği seçimini CHP adayı Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla oy alarak 22 oyla kazandı. Ancak Murat Güneş de 5 Ekim’de tutuklandı. Bunun üzerine dün yeniden seçim yapıldı.

Seçim öncesinde YENİ Partililer İlçe Seçim Kurulu’na yürüdü. Yürüyüş sırasında meclis üyelerinin mazbatalarını yanlarında taşıdığı görüldü. Operasyon öncesinde 6 CHP’li meclis üyesinin AKP’ye geçmesi, Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki dengeleri değiştirmişti. Seçim öncesinde belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Binaya çıkan yollar kapatılırken basın mensupları belediye binasına alınmadı. YENİ Parti-CHP oturuma katılmayıp aday çıkarmazken, oturum başlangıcında meclis üyelerinden Cemil Yardımcı ve Ebubekir Bozkızıl’ın partilerinden istifa ederek bağımsız hareket edeceklerine ilişkin yazı okundu.

ADAY ÇIKARMADILAR

Seçime MHP’nin de desteklediği AKP’li Serdar Orhan tek aday olarak katıldı. Dört tur süren oylamalarda AKP adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, iki oy boş çıktı ve Orhan’ın başkanvekili seçildiği ilan edildi.

Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Orhan, hem kendisinin hem de kendisine oy verenlerin milletin oylarıyla seçilmiş olduğunu belirterek hizmet vaadinde bulundu.

Çelik: Bu bir tiyatrodur

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Burada bugün bir tiyatro sergileniyor. Burada tamamen meclis üyesi sayısında kendilerinin meclis seçimini kazanabileceği bir formülü gerçekleştirene kadar tehditle, baskıyla, şantajla burada bir oyun sergilediler. Bu nedenle biz bu kirli oyunun parçası olmadık” dedi. Butlan yönetimindeki CHP Sözcüsü Müslim Sarı da oynanan oyuna alet olmamak için aday çıkarmadıklarını belirterek, Yapılan seçim, Ataşehir halkının iradesinin açıkça gasp edilmesidir” ifadelerini kullandı.

AKP’den ‘Muğla sırada’ iması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından, yeni katılımların olacağını belirterek sırada bir büyükşehir bulunduğunu açıkladı. Yalçın, “Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı. Yalçın’ın işaret ettiği ismin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras olduğu iddia ediliyor.