2026 Dünya Kupası'nda yüksek beklentiye rağmen grup aşamasındaki iki mağlubiyet alarak elenen Güney Kore'de sular durulmuyor... Turnuvaya 2-1'lik Çekya galibiyetiyle başlayan Kore, önce ev sahiplerinden Meksika'ya 1-0 ve ardından Güney Afrika'ya da aynı skorla yenilerek turnuvadan beklenmedik şekilde elendi. Özellikle Güney Afrika karşısında alınan mağlubiyet, ülkede büyük bir tepkiye neden oldu.

İSTİFASI YETMEDİ SORUŞTURULMASI İSTENDİ

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo ise ülkede, bu turnuvada alınan kötü sonuçların baş sorumlusu ilan edildi. Alelacele istifasını verse de yetmedi... Güney Kore hükümeti, spor bakanlığından konuyla ilgili teknik direktöre soruşturma başlatılmasını talep etti.

ASIL TEPKİ HALKTAN GELDİ

Teknik direktör Hong Myung-bo'yu asıl sarsan tepki ise yaklaşık 51 milyon nüfusa sahip Güney Kore halkından geldi. 57 yaşındaki teknik adam, ülkesinde 'istenmeyen adam' ilan edildi.

İlk şoku Güney Kore'ye döndüklerinde yaşadı. Havaalanında Güney Koreli taraftarların oluşturduğu büyük bir kalabalık, teknik direktörün "ülkeyi terk etmesi" yönünde yazılar içeren pankartlarla "karşılama" yaptı.

Bazı taraftarlar öfkelenerek Hong Myung-bo'ya hakaretler yağdırdı. Tekrar tekrar "Hong Myung-bo, Kore'den defol!", "Hong Myung-bo, utanmalısın!", veya "Hong Myung-bo, 2 milyar wonu geri ver ve bu ülkeyi terk et!" diye bağırdılar.

ESNAF KAPISINA YAZI ASTI

Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ülkede birçok kafe ve dükkanın kapılarına; hatta otobüslere dahi "Hong Myung-bo'nun girişi yasaktır" şeklinde yazılar asıldı.

Bir otobüsün camına asılan "80 numaralı hat: Hong Myung-bo'nun binmesi yasaktır! Bindirmiyoruz!" şeklindeki yazı ise sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu.