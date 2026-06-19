21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından Genel Başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirildiği CHP'de parti içindeki çatlaklar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN 'İHRAÇ' HAMLESİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Çarşamba günü Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP MYK'sında partinin Ankara İl Teşkilatı yönetimi feshedilirken, CHP'nin İstanbul ve İzmir İl Başkanları ise görevden alınmış ve 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay acil olarak belediye meclis üyeleri ile toplantıya girmiş, ardından ilçe başkanları ile yaptığı görüşmenin sonucunda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Tugay'ın tarihi kararıyla birlikte CHP, 22 yıl sonra İzmir'i kaybederken, istifa açıklamasının perde arkası ve bu süreçte yaşananların detaylarını gazeteci Şaban Sevinç paylaştı.

'BEN İSTİFA EDEREK SİZİN DE ÖNÜNÜZÜ AÇIYORUM'

Tugay, istifa kararını kamuoyu ile paylaşmadan önce son olarak CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Tugay, Özel'e "Ben istifa kararı ile sizin de önünüzü açıyorum sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullanırken, Özel'in ise bu açıklamaya karşılık "Peki Cemil başkanım, saygı duyuyorum. İnşallah baba ocağında yeniden buluşacağız seninle" dediği öne sürüldü.

Sevinç'in açıklamalarına göre Tugay ve Özel arasında geçen görüşmenin detayları şu şekilde:



Özgür Özel istifa edebileceğini duyunca Cemil Tugay’ı arıyor ve ne olduğunu soruyor. “İstifa etmesen iyi olur” diyor.

Cemil Tugay da yaşananları içine sindiremediğini, İzmir’de insanların CHP’deki butlan yönetiminin nobran kararlarına karşı bir aksiyon alın diye her gün kendisine baskı yaptığını anlatıyor. Çok baskı var diyor, “Ben istifa ederek sizin de önünüzü açıyorum Sayın Genel Başkanım” diyor.

Bunun üzerine Özgür Özel de, “Peki Cemil başkanım, saygı duyuyorum. İnşallah baba ocağında yeniden buluşacağız seninle” diyerek vedalaşıyor.

Tugay ile Özgür Özel’in telefon konuşmasını CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’e de teyit ettirdim: “Genel Başkanımızla bu konuşmayı yaparken ben de zaten Cemil başkanın yanındaydım. Hiç bir sorun yok” dedi.

Çağatay Güç, Tugay ile CHP örgütü ve Meclis grubunun hiç istifa edilmemiş gibi beraber çalışmaya devam edeceğini söyledi: “Cemil başkanın üyelikten istifa etmesi sorun değil. Ve İzmir örgütü olarak bütünsel şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”