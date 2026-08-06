Alman güvenlik çevreleri ve uzmanlar, sonbaharda gerçekleştirilecek eyalet ve yerel seçimler öncesinde Rusya kaynaklı dezenformasyon faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşandığını açıkladı.

Berlin, Saksonya-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki adayları hedef alan kampanyada; tanınmış medya organlarının görselleri taklit edilerek hazırlanan sahte videolar ve asılsız iddialarla siyasi havanın olumsuz etkilenmesi amaçlanıyor.

İstihbarat çevreleri, yalan haberler ve asılsız videolarla halkı yanlış yönlendiren ağın uzadıkça uzadığını ifade ederek, kampanyayının bir "Matruşka Ağı" olduğunu ifade etti.

RUSYA'NIN 'MATRUŞKASI'

Eyalet seçimleri öncesinde X, Bluesky ve TikTok platformlarında tespit edilen 180'den fazla sahte paylaşım, istihbaratçılara göre "Matruşka" veya diğer adıyla "Aşırı Yükleme" olarak bilinen Rus nüfuz operasyonunun bir parçası.

Sol Parti'den Saksonya-Anhalt eyalet milletvekili adayı Eric Stehr ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner gibi isimler; cinayet, yolsuzluk ve etik dışı skandallar gibi hiçbir somut delile dayanmayan ağır iddialarla hedef alındı.

Güvenlik ve emniyet yetkilileri söz konusu suçlamaları yalanlarken, adaylar hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını doğruladı.

İç içe geçen katmanlı yapısı nedeniyle geleneksel Rus oyuncağı Matruşka'nın adı verilen bu kampanya kapsamında; BBC, ARD, FAZ, Stern TV, Spiegel TV ve Eurostat gibi kurumların logo ile tasarım şablonları kopyalanarak içerikler üretiliyor.

AMAÇ SİYASETİ RADİKALLEŞTİRMEK

İzleme, Analiz ve Strateji Merkezi (CeMAS) araştırmacısı Julia Smirnova ve Stratejik Diyalog Enstitüsü (ISD) uzmanı Pablo Maristany de las Casas, operasyonun demokratik partilerin adaylarını yıpratmayı ve Doğu ile Batı Almanya arasındaki toplumsal fay hatlarını derinleştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Uzmanlar; Almanya için Alternatif (AfD) ile Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) dışındaki neredeyse tüm partilerin hedef alındığını ifade ederken, operasyonun teknik açıdan Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'ya bağlı "Storm-1516" birimi ve özel şirketlerle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Yalnızca hafta içi yayımlanan ve yüksek görüntülenme sayılarına rağmen organik etkileşimi düşük kalan bu içeriklerin, seçimler üzerindeki gerçek etkisinin şimdilik oldukça limited kaldığı vurgulanıyor.