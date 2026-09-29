İş dünyasında nitelikli çalışan ihtiyacı birçok meslek grubuna olan talebi artırıyor. Teknolojiden mühendisliğe, sağlıktan hukuka kadar farklı alanlarda görev yapan bazı meslekler, istihdam olanaklarıyla dikkat çekiyor.

İstihdam olanaklarıyla öne çıkan meslekler arasında yazılım geliştiricilik, mühendislik alanları, sağlık, hukuk ve işletme odaklı uzmanlıklar bulunuyor.

Listede yer alan 16 meslek şöyle:

Yazılım geliştirici

Endüstri mühendisi

Elektrik-elektronik mühendisi

Makine mühendisi

Muhasebe ve denetim uzmanı

Pazar araştırma uzmanı

Yönetim danışmanı

Lojistik uzmanı

İnsan kaynakları uzmanı

Hemşire

Avukat

İnşaat mühendisi

Çevre mühendisi

Grafik tasarımcı

Psikolog

Pazarlama uzmanı

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin önemli bölümünü mühendislik ve teknoloji alanındaki meslekler oluşturuyor. Yazılım geliştiricilerin yanı sıra endüstri, elektrik-elektronik, makine, inşaat ve çevre mühendisleri de istihdam açısından öne çıkan meslek grupları arasında yer alıyor.

SAĞLIK, HUKUK VE UZMANLIK ALANLARI DA LİSTEDE

Hemşirelik, avukatlık ve psikologluk gibi mesleklerin yanı sıra muhasebe ve denetim, insan kaynakları, lojistik, pazarlama ve yönetim danışmanlığı gibi uzmanlık alanları da listede bulunuyor. Grafik tasarım ve pazar araştırması da istihdam potansiyeli bulunan alanlar arasında gösteriliyor.