İş dünyasında nitelikli çalışan ihtiyacı birçok meslek grubuna olan talebi artırıyor. Teknolojiden mühendisliğe, sağlıktan hukuka kadar farklı alanlarda görev yapan bazı meslekler, istihdam olanaklarıyla dikkat çekiyor.
İstihdam olanaklarıyla öne çıkan meslekler arasında yazılım geliştiricilik, mühendislik alanları, sağlık, hukuk ve işletme odaklı uzmanlıklar bulunuyor.
Listede yer alan 16 meslek şöyle:
Yazılım geliştirici
Endüstri mühendisi
Elektrik-elektronik mühendisi
Makine mühendisi
Muhasebe ve denetim uzmanı
Pazar araştırma uzmanı
Yönetim danışmanı
Lojistik uzmanı
İnsan kaynakları uzmanı
Hemşire
Avukat
İnşaat mühendisi
Çevre mühendisi
Grafik tasarımcı
Psikolog
Pazarlama uzmanı
TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK DİKKAT ÇEKİYOR
Listenin önemli bölümünü mühendislik ve teknoloji alanındaki meslekler oluşturuyor. Yazılım geliştiricilerin yanı sıra endüstri, elektrik-elektronik, makine, inşaat ve çevre mühendisleri de istihdam açısından öne çıkan meslek grupları arasında yer alıyor.
SAĞLIK, HUKUK VE UZMANLIK ALANLARI DA LİSTEDE
Hemşirelik, avukatlık ve psikologluk gibi mesleklerin yanı sıra muhasebe ve denetim, insan kaynakları, lojistik, pazarlama ve yönetim danışmanlığı gibi uzmanlık alanları da listede bulunuyor. Grafik tasarım ve pazar araştırması da istihdam potansiyeli bulunan alanlar arasında gösteriliyor.