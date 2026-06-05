Belce Örü ERÇİN

Ekonomik krizle birlikte toplam istihdamda yaşanan kan kaybı nisan ayında zirve yaptı. İstihdam edilenlerin sayısı sadece nisanda aylık bazda 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan gerileyerek yüzde 48.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.4 iken kadınlarda yüzde 31.2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam bu yılın ilk çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalmıştı.

İŞGÜCÜNE KATILIM DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.1 puanlık azalış ile yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 1.2 puanlık gerilemeyle yüzde 30.1 seviyesinde kaldı. İşgücüne katılma oranı ise 0.6 puan azalarak yüzde 52.4 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 14.5 oldu.

5.4 milyon kişi iş bulamıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre Nisan 2024’te 10 milyon 241 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı, Nisan 2026’da 12 milyon 188 bin oldu. Nisan 2024’te yüzde 26 olan geniş tanımlı işsizlik oranı ise Nisan 2026’da yüzde 30.1’e yükseldi. Öte yandan Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de 5.4 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.